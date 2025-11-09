El Ayuntamiento concluye la reurbanización del tramo superior de la Via Augusta en Sarrià-Sant Gervasi

El Ayuntamiento de Barcelona ha finalizado las obras de reurbanización del tramo superior de la Via Augusta, en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi, una actuación que ha transformado un espacio hasta ahora fragmentado en un entorno más accesible y con mayor presencia de verde urbano.

Los trabajos, ejecutados por el Instituto Municipal de Urbanismo (IMU), han afectado una superficie total de 596 metros cuadrados, en el lateral Llobregat de la Via Augusta, a la altura de los cruces con las calles General Vives e Isaac Albéniz, muy cerca de la plaza de Borràs. La intervención ha incluido la ampliación y repavimentación de las aceras, la creación de parterres ajardinados y la instalación de nuevo mobiliario y alumbrado.

Uno de los principales cambios ha sido la mejora de la accesibilidad: las aceras se han ensanchado y adaptado a la alineación de los futuros edificios residenciales previstos en la zona. Además, se ha construido una escalera para salvar el desnivel existente junto a una de las parcelas donde se levantará nueva vivienda. El pavimento se ha renovado con piezas de panot de cuatro pastillas, siguiendo el diseño característico de las calles barcelonesas.

El proyecto ha incorporado también luminarias de tecnología LED para mejorar la eficiencia energética y la calidad de la iluminación nocturna. En total, la inversión municipal en esta segunda fase asciende a 152.748,96 euros (IVA incluido).

Esta intervención forma parte del plan conocido como Vores de la Via Augusta, que busca reordenar y mejorar los márgenes de esta gran vía urbana a su paso por el distrito. Los trabajos actuales dan continuidad a una primera fase ejecutada en la primavera de 2021, cuando se reurbanizó el entorno del cruce entre Margenat y la Via Augusta, con la creación de zonas verdes y la adecuación de accesos a los edificios existentes.

En aquella primera fase se resolvió la diferencia de rasante entre el nivel de la Via Augusta y las calles adyacentes mediante un talud ajardinado, con especies tapizantes y arbolado, además de conservar algunos ejemplares preexistentes. También se adecuaron los servicios de suministro necesarios para las promociones de vivienda en marcha en el ámbito, y se repuso el pavimento afectado.

Con esta segunda etapa, el Ayuntamiento completa la renovación de la parte alta de la Via Augusta, un punto donde confluyen tráfico de paso y vida de barrio. La actuación consolida una conexión más amable entre la plaza Borràs, el entorno de General Vives y los accesos a los nuevos edificios residenciales previstos, reforzando la continuidad peatonal y la calidad urbana de uno de los ejes históricos del distrito.