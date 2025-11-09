Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Subasta de puestos

Abierta una nueva licitación de establecimientos comerciales y almacenes en los mercados de Barcelona

La subasta ofrece 65 establecimientos alimentarios, 11 no alimentarios y 55 almacenes

El mercado de Santa Caterina, en Ciutat Vella

El mercado de Santa Caterina, en Ciutat Vella / MANU MITRU

ACN

ACN

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Institut de Mercats Municipals de Barcelona ha publicado esta semana una nueva subasta de puestos y almacenes, que permanecerá abierta a la licitación hasta el próximo día 18 de noviembre a las dos del mediodía. Es la segunda del año después de que se iniciara este procedimiento en el nuevo mandato del gobierno municipal como estrategia para licitar todos los espacios susceptibles de reactivación comercial. Ahora se ofrecen 65 establecimientos alimentarios y 11 no alimentarios en 31 mercados de los 10 distritos de la ciudad. También hay 55 almacenes, entre ellos los 19 de nueva creación en el nuevo mercado de Montserrat del barrio de Roquetes, en el distrito de Nou Barris, a pocos meses de la puesta en funcionamiento de este nuevo mercado.

En total, la subasta incluye los 76 espacios que quedan vacíos en los mercados de la ciudad, el 4,2 % de los 1.817 que hay en total. Como novedad de este año, en la primera fase solo se debe rellenar un formulario manifestando el interés y la propuesta económica, sin tener que presentar documentación hasta el momento de formalizar la adjudicación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Albiol insta a retirar ayudas a las familias de Badalona con hijos absentistas en las escuelas
  2. Más de una veintena de comunidades de Viladecans denuncian a su administradora tras desaparecer sus ahorros
  3. Las lluvias torrenciales en Sabadell obligan a cortar el tráfico en cuatro puentes de la Gran Via
  4. La lluvia inunda el parque fluvial del Besòs y descarga sin grandes afectaciones en Barcelona
  5. La Sagrada Família de Barcelona coloca el elemento central de la cruz que coronará la torre de Jesús
  6. Fallece el rector de la Universitat Ramon Llull a los 62 años
  7. El superárbol de Albiol vuelve a Badalona: la Navidad costará 2,2 millones
  8. Había que aprovechar la oportunidad': 275 insomnes invaden los túneles de la L2 en la Cursa del centenario del metro de Barcelona

Dos detenidos por traficar con drogas vinculadas al “chemsex” desde un piso turístico del Eixample

Dos detenidos por traficar con drogas vinculadas al “chemsex” desde un piso turístico del Eixample

Abierta una nueva licitación de establecimientos comerciales y almacenes en los mercados de Barcelona

Abierta una nueva licitación de establecimientos comerciales y almacenes en los mercados de Barcelona

A menos de media hora de Badalona: un pueblo del Maresme con viñedos y rutas de senderismo

A menos de media hora de Badalona: un pueblo del Maresme con viñedos y rutas de senderismo

Detenidas 7 personas en Badalona por introducir billetes falsos producidos por la Camorra

Detenidas 7 personas en Badalona por introducir billetes falsos producidos por la Camorra

Barcelona desbanca a París y se convierte en la ciudad más visitada en 2025

El Ayuntamiento concluye la reurbanización del tramo superior de la Via Augusta en Sarrià-Sant Gervasi

El Ayuntamiento concluye la reurbanización del tramo superior de la Via Augusta en Sarrià-Sant Gervasi

Familias de la escuela Milagros Consarnau de L'Hospitalet: "No podemos esperar más, la escuela se cae a pedazos"

Familias de la escuela Milagros Consarnau de L'Hospitalet: "No podemos esperar más, la escuela se cae a pedazos"

"Inmejorable relación calidad-precio": los elogios al mejor restaurante de L'Hospitalet según Tripadvisor

"Inmejorable relación calidad-precio": los elogios al mejor restaurante de L'Hospitalet según Tripadvisor