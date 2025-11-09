Abierta una nueva licitación de establecimientos comerciales y almacenes en los mercados de Barcelona

El Institut de Mercats Municipals de Barcelona ha publicado esta semana una nueva subasta de puestos y almacenes, que permanecerá abierta a la licitación hasta el próximo día 18 de noviembre a las dos del mediodía. Es la segunda del año después de que se iniciara este procedimiento en el nuevo mandato del gobierno municipal como estrategia para licitar todos los espacios susceptibles de reactivación comercial. Ahora se ofrecen 65 establecimientos alimentarios y 11 no alimentarios en 31 mercados de los 10 distritos de la ciudad. También hay 55 almacenes, entre ellos los 19 de nueva creación en el nuevo mercado de Montserrat del barrio de Roquetes, en el distrito de Nou Barris, a pocos meses de la puesta en funcionamiento de este nuevo mercado.

En total, la subasta incluye los 76 espacios que quedan vacíos en los mercados de la ciudad, el 4,2 % de los 1.817 que hay en total. Como novedad de este año, en la primera fase solo se debe rellenar un formulario manifestando el interés y la propuesta económica, sin tener que presentar documentación hasta el momento de formalizar la adjudicación.