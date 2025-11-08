Vecinos y comerciantes de Sant Antoni colaboran con el ayuntamiento en una campaña de civismo para mejorar el barrio

Cinco entidades de comerciantes y vecinos de Sant Antoni, además del mercado del barrio y la oenegé Veí a Veí han decidido hacer un frente común con el Ayuntamiento de Barcelona para reforzar la convivencia y el civismo en las calles de esta pare del Eixample. “Quan cuides Sant Antoni, cuides el teu barri”. Con ese lema y en cuatro idiomas, el ayuntamiento ha proporcionado a todas esas entidades unos 2.000 folletos informativos para que los distribuyan entre los vecinos y los visitantes del barrio.

La iniciativa, ha explicado el concejal del distrito, Jordi Valls, es una respuesta concreta a una petición formulada por esas mismas entidades, que de un tiempo a esta parte consideran que el civismo en Sant Antoni va marcha atrás. Los folletos simplemente explican lo que debería ser común y conocido, pero que a menudo es inusual y olvidado, como los días y las horas de recogida de muebles viejos o el correcto empleo de los contenedores. Según Valls, esta es solo una más de las medidas del plan de choque acordado para revertir la degradación de Sant Antoni, que hasta ahora ya ha comportado un refuerzo de los equipos de limpieza, una mayor presencia de la Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra y una mayor implicación de los servicios sociales en aquellos casos en que su presencia es necesaria.