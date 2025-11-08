El traslado de la subestación de las Tres Xemeneies aplaza la construcción de oficinas del ‘hub’ al menos hasta 2030

El “proyecto de país” que la Generalitat concibe en torno a las Tres Xemeneies del Besòs encara meses decisivos para levantar 1.783 viviendas en la franja costera de Sant Adrià y Badalona y el ‘hub’ audiovisual, digital y del videojuego, que aspira a ser de referencia internacional. Si nada se encalla, en 2026 deben concretarse y aprobarse a la vez los planes de reparcelación y reurbanización, fundamentales para que a partir de 2027 se empiece a trazar y asfaltarse las calles de un barrio hasta ahora inexistente, descontaminar terrenos, crear infraestructuras en la zona deshabitada y, en paralelo, iniciarse la remodelación de la nave de turbinas, sede del complejo.

Aparte, se trama el traslado de la subestación eléctrica que sigue activa dentro del recinto de la desmantelada central térmica. El trasplante es tan complejo como crucial para que el propósito del Govern cristalice. Según las fuentes consultadas, la instalación puede tardar al menos cinco años en reubicarse y desmontarse para dejar un solar libre donde emplazar gran parte de las oficinas previstas para empresas en el polo tecnológico.

Las gestiones para mover la subestación a menos de 200 metros están en marcha. Red Eléctrica y el Ministerio de Transición Ecológica han dado luz verde al cambio, como avanzó EL PERIÓDICO. A raíz del visto bueno, el Consorcio del Besòs -encargado de ejecutar la reforma en torno a las Tres Xemeneies- ha presentado una propuesta de plan especial para desalojar los 15.300 metros cuadrados en que la actual subestación se aposenta a la intemperie y montar una nueva, encapsulada en un edificio de una planta sobre una parcela de 5.517 metros cuadrados, ocupados hasta ahora por dos naves.

En 2027 deben empezar las obras para urbanizar la zona ahora despoblada, que incluyen la apertura de calles, la descontaminación de terrenos y la construcción de infraestructuras

El documento del Consorcio indica que la operación debe culminar en un plazo máximo de cuatro años desde que el planeamiento entre en vigor, lo que se cuenta que ocurra en 2026. A su vez, calcula que los trabajos duren un cuatrienio y comiencen en el primer semestre de 2029, un pronóstico que se intentará acortar, aseguran fuentes conocedoras.

Instalaciones de la subestación eléctrica operativa dentro de la antigua central térmica de las Tres Xemeneies, de Sant Adrià de Besòs. / ZOWY VOETEN

De entrada, el traslado cuesta casi 19 millones de euros, según se estimó en 2020. El coste se incluye en los gastos para urbanizar el lugar y a repartir entre los dueños de terrenos de la zona, que son Endesa, Metrovacesa, el Área Metropolitana de Barcelona y pequeños propietarios.

Compra en perspectiva

El realojo de la planta es fruto del plan urbanístico para revivificar las Tres Xemeneies y colonizar sus aledaños. En ese marco, se prevé erigir un inmueble de oficinas justo donde se halla la instalación cuya producción eléctrica debe desplazarse antes de ser demolida. Según las fuentes consultadas, la Generalitat quiere adquirir la superficie de la subestación condenada a desaparecer. Endesa es propietario del suelo, que deberá descontaminarse.

El Govern pretende quedarse con la extensión y hacerse con la titularidad de los 50.000 metros cuadrados de techo que se planifican para alojar compañías a los pies de las Tres Xemeneies. Vienen a ser la mitad de los 99.818 metros cuadrados destinados a actividades económicas en el futuro enclave. Si se descuenta el espacio para plazas de hotel y comercios, son la mayoría de los 69.873 metros cuadrados reservados a oficinas.

Un cartel de Red Eléctrica y Endesa en la subestación Badalona, situada dentro del recinto de las Tres Xemeneies, en Sant Adrià de Besòs. / ZOWY VOETEN

Para afrontar la compra, la Generalitat atesora una subvención que el Gobierno de España le otorgó en 2023 para financiar el Catalunya Media City. El Estado concedió 60 millones de euros, de los que restan 45,8 millones, justo el importe consignado en el crédito a la adquisición de terrenos para actividad económica en el sector de las Tres Xemeneies. Queda margen para invertir esos fondos hasta que acabe 2026.

La Generalitat se propone comprar la parcela de la instalación eléctrica, para lo que dispone de una subvención de 45,8 millones de euros del Estado aún por gastar

En todo caso, los más posible es que la Generalitat no disponga de la parcela de la subestación expedita para albergar a empresas hasta la década que viene, cuando es presumible que la construcción del entorno esté avanzada e, incluso, parte del ‘hub’ ya funcione. De hecho, el Govern anunció que la sede de la nave de turbinas debe estar operativa a finales de 2028.

Paréntesis para planificar

Fuentes conocedoras de la operación quitan hierro a que el edificio para empresas se retrase más allá de 2030, si bien reconocen que supone un amplio tiempo de espera. Que se dilate más o menos dependerá de los trámites en curso y los trabajos a ejecutar por Red Eléctrica y Endesa, que comparten la instalación.

Las mismas fuentes responden que la construcción de oficinas será la última etapa de la reforma mientras progresa el resto. Añaden que la urbanización del lugar no se verá afectada porque falte por derribar la subestación, lo que sí interfiere en la puesta en marcha del complejo empresarial que se pretende. De todos modos, consideran que la demora da margen para proyectar las oficinas y adaptarlas a las necesidades que surjan en los próximos años a las compañías audiovisuales y digitales.

Terrenos de la subestación eléctrica donde se proyecta un edificio de oficinas, junto a las Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs. / ZOWY VOETEN

A su vez, el Consorcio del Besòs negocia expropiar una nave para ampliar el tamaño de la futura subestación y dotarla de un quinto transformador. La actual se considera obsoleta y nutre de electricidad a 71.000 clientes de Badalona, Sant Adrià, Santa Coloma de Gramenet y Barcelona.

Con la mudanza, se quiere reforzar su capacidad ante el crecimiento de la demanda de energía que se augura alrededor. En el contorno de la planta se concentrarán el ‘hub’ audiovisual, las nuevas oficinas de Inditex, un centro de datos en construcción y el puerto ya existente de cables submarinos de fibra óptica, al margen de las viviendas por edificar, la ampliación por abordar del Trambesòs y la posible renovación de los negocios de los polígonos de El Sot y Badalona Sud.