Cambio en la cúpula
Los nuevos gestores del Sónar fusionan las sesiones de día y de noche en seis escenarios en un mismo recinto
Los tres fundadores del Sónar se desvinculan del festival y ceden su puesto al CEO de Brunch Electronik
Los nuevos gestores del Sónar han anunciado que la próxima edición fusionará las tradicionales sesiones de día y de noche, el Sónar de Día y el Sónar de Noche. Ahora, los responsables del certamen anuncian "música non-stop durante toda la tarde y toda la noche" para ofrecer una "experiencia mejorada". Todo al alcance del usuario en un solo recinto y en un solo tíquet, pero dividido en seis escenarios, tres interiores y tres exteriores.
Las novedades llegan menos de un mes después de que los tres fundadores del festival musical barcelonés, Enric Palau, Ricard Robles y Sergio Caballero, anunciaran que se desvinculaban totalmente. El máximo responsable del Sónar es ahora el fundador y el Brunch Elektronic, el belga François Jozic.
Los tres fundadores del Sónar vendieron la mayoría de acciones en el 2018 a la promotora Superstruct Entertainment, pero habían mantenido hasta ahora la dirección del evento. 32 años después de su creación se han desvinculado, algo que ha coincidido también con las críticas que recibió la última edición por la vinculación de Superstruct Entertainment con empresas con intereses en los asentamientos judíos en Israel.
Al término de la última edición, los organizadores, aún con los tres fundadores a la cabeza, ya explicaron que el Sónar 2026 abriría la tercera etapa en la historia del festival con "una propuesta radicalmente nueva que integrará todos los shows y actividades de Sónar de Día, Sónar de Noche y Sónar+D". La 33ª edición del certamen se celebrará los días 18, 19 y 20 de junio en un espacio único, la Fira Gran Via.
