Las familias de la guardería de Palau-solità donde se habrían producido malos tratos se manifiestan para reclamar justicia

Las familias de la guardería Moixaina de Palau-solità y Plegamans se han manifestado este sábado para reclamar que la justicia actúe contra la educadora a la que acusan de maltratar a varios niños y contra la dirección por su “silencio”.

Tras una pancarta en la que se podía leer 'Los bebés no hablan, pero nosotros sí' y con proclamas como 'Infancia sin miedo, los gritos no educan', los concentrados, con el apoyo de numerosos vecinos, han hecho un recorrido de cerca de una hora por el centro del municipio para finalizar a las puertas del centro. Las familias, que están a la espera de que el consistorio reubique a los niños en otros centros, reclaman que la educadora no vuelva a ejercer y que se produzcan cambios legislativos para proteger a los menores.