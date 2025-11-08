En el Vallès Occidental
Las familias de la guardería de Palau-solità donde se habrían producido malos tratos se manifiestan para reclamar justicia
Dos semanas después de denunciar los hechos continúan a la espera de que el Ayuntamiento reubique a los niños
Las familias de la guardería Moixaina de Palau-solità y Plegamans se han manifestado este sábado para reclamar que la justicia actúe contra la educadora a la que acusan de maltratar a varios niños y contra la dirección por su “silencio”.
Tras una pancarta en la que se podía leer 'Los bebés no hablan, pero nosotros sí' y con proclamas como 'Infancia sin miedo, los gritos no educan', los concentrados, con el apoyo de numerosos vecinos, han hecho un recorrido de cerca de una hora por el centro del municipio para finalizar a las puertas del centro. Las familias, que están a la espera de que el consistorio reubique a los niños en otros centros, reclaman que la educadora no vuelva a ejercer y que se produzcan cambios legislativos para proteger a los menores.
- Albiol insta a retirar ayudas a las familias de Badalona con hijos absentistas en las escuelas
- Más de una veintena de comunidades de Viladecans denuncian a su administradora tras desaparecer sus ahorros
- Había que aprovechar la oportunidad': 275 insomnes invaden los túneles de la L2 en la Cursa del centenario del metro de Barcelona
- Las lluvias torrenciales en Sabadell obligan a cortar el tráfico en cuatro puentes de la Gran Via
- La lluvia inunda el parque fluvial del Besòs y descarga sin grandes afectaciones en Barcelona
- El superárbol de Albiol vuelve a Badalona: la Navidad costará 2,2 millones
- Casi 40.000 hogares de Badalona empezarán a pagar el Tributo Metropolitano en 2026
- Barcelona prueba las primeras paradas de autobús inteligentes para mejorar el servicio de TMB