Fallece el rector de la Universidad Ramon Llull a los 61 años

El rector de la Universidad Ramon Llull (URL), Josep Antoni Rom Rodríguez, ha fallecido esta madrugada, del 7 al 8 de noviembre, a los 61 años a causa de un infarto, según ha informado la propia universidad.

En un comunicado, URL ha señalado: “Con gran dolor comunicamos el fallecimiento esta madrugada de nuestro rector, Josep Antoni Rom Rodríguez. Lo tenemos presente en nuestras oraciones y acompañamos a su familia en estos momentos de dolor. Descanse en paz.”

Rom Rodríguez, nacido en Barcelona en 1963, era licenciado en Historia Contemporánea por la Universitat de Barcelona (1987) y doctor en Publicidad y Relaciones Públicas por la URL (2004). Desde 1994 desarrolló su carrera en Blanquerna-URL, donde fue cofundador de la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales y ocupó cargos como vicedecano de Tecnología y Equipamientos (1998-2016) y director del Grado en Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing (2016-2020).

Entre 2020 y 2022 fue vicerrector de Investigación e Innovación antes de asumir la rectoría. También destacó como investigador principal del Grupo de Investigación en Estrategia y Creatividad en Publicidad y Relaciones Públicas (GRECPRP) y participó en comités científicos de congresos y revistas especializadas.

Su carrera se caracterizó por un fuerte compromiso con la innovación educativa, la excelencia académica y la creatividad en comunicación, dejando un legado que ha marcado a varias generaciones de estudiantes y profesionales.

Miembro de varios comités científicos de revistas y congresos, Josep Antoni Rom fue el investigador principal del Grupo de Investigación en Estrategia y Creatividad en Publicidad y Relaciones Públicas (GRECPRP) de la URL y en 2020 fue nombrado vicerrector de investigación e innovación de la URL.

En redes sociales, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha expresado su conmoción por el fallecimiento de Rom: "Su compromiso con la cohesión, la innovación y la creatividad como ejes centrales del proyecto universitario siempre serán un ejemplo", ha afirmado el presidente catalán, quien ha trasladado además su pésame a la familia.