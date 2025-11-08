Por un infarto
Fallece el rector de la Universidad Ramon Llull a los 61 años
Profesor, investigador y rector, Josep Antoni Rom, deja un legado académico que marcó a varias generaciones
Barcelona se asocia con la URL para colaborar en la alianza europea de universidades 'Engage.eu'
El rector de la Universidad Ramon Llull (URL), Josep Antoni Rom Rodríguez, ha fallecido esta madrugada, del 7 al 8 de noviembre, a los 61 años a causa de un infarto, según ha informado la propia universidad.
En un comunicado, URL ha señalado: “Con gran dolor comunicamos el fallecimiento esta madrugada de nuestro rector, Josep Antoni Rom Rodríguez. Lo tenemos presente en nuestras oraciones y acompañamos a su familia en estos momentos de dolor. Descanse en paz.”
Rom Rodríguez, nacido en Barcelona en 1963, era licenciado en Historia Contemporánea por la Universitat de Barcelona (1987) y doctor en Publicidad y Relaciones Públicas por la URL (2004). Desde 1994 desarrolló su carrera en Blanquerna-URL, donde fue cofundador de la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales y ocupó cargos como vicedecano de Tecnología y Equipamientos (1998-2016) y director del Grado en Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing (2016-2020).
Entre 2020 y 2022 fue vicerrector de Investigación e Innovación antes de asumir la rectoría. También destacó como investigador principal del Grupo de Investigación en Estrategia y Creatividad en Publicidad y Relaciones Públicas (GRECPRP) y participó en comités científicos de congresos y revistas especializadas.
Su carrera se caracterizó por un fuerte compromiso con la innovación educativa, la excelencia académica y la creatividad en comunicación, dejando un legado que ha marcado a varias generaciones de estudiantes y profesionales.
Miembro de varios comités científicos de revistas y congresos, Josep Antoni Rom fue el investigador principal del Grupo de Investigación en Estrategia y Creatividad en Publicidad y Relaciones Públicas (GRECPRP) de la URL y en 2020 fue nombrado vicerrector de investigación e innovación de la URL.
En redes sociales, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha expresado su conmoción por el fallecimiento de Rom: "Su compromiso con la cohesión, la innovación y la creatividad como ejes centrales del proyecto universitario siempre serán un ejemplo", ha afirmado el presidente catalán, quien ha trasladado además su pésame a la familia.
