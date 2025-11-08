El emotivo concierto que contraprogramó a Rosalía

El presidente de Barcelona Global y consejero de Damm, Ramon Agenjo, es una de las personalidades de esta ciudad con la agenda más repleta. Así que, cuando uno se lo encuentra en un acto, sabe que algo importante ocurrirá. Les cuento esto porque este martes por la tarde, Agenjo estaba en la primera fila del concierto en beneficio de la Asociación Catalana de Fibrosis Quística que se celebró en la sala Luz de Gas. Actuaba el empresario Josep Lluís Rovira con la Jazz Band y no era un espectáculo cualquiera.

Hace unos días, recibí un mensaje del propio Rovira en el que me contaba que tenía una nieta con fibrosis quística y que realizaría un concierto para ayudar a todas esas personas que sufren esta enfermedad incurable. Pues sí, una excelente iniciativa que resultó un éxito. Rovira encontró patrocinadores que, sumados a las entradas vendidas, ayudarán a esta asociación que bien preside Paco García. Interpretó a Serrat, Llach, Dalma o Frank Sinatra y, entre los asistentes, estaban los expresidentes del Barça Enric Reyna y Josep Maria Bartomeu. Vi también, aunque no pude saludarle, a nuestro estimado colega y recién galardonado con el Premio Oficio de Periodista, Ramon Besa y, entre otros muchos, al presidente de Intermèdia, Toni Rodríguez y a la familia del abuelo reconvertido por un día en artista.

Rovira tiene 84 años, tuvo cuatro hijos, presume de sus diez nietos y está en plena forma. Durante su trayectoria profesional, ha formado parte de Foment, la Cambra de Comerç, fue presidente de PIMEC, candidato al Congreso, cónsul de Letonia, directivo del Barça y así un largo etcétera. Eso sí, por encima de todo, es un tipo solidario que se desvive por su familia. La prueba fue ese concierto que coincidió en día y hora con la presentación del disco de Rosalía. Nada tiene que ver una cosa con la otra, pero el sentimiento que Josep Lluís Rovira puso cuando le dedicó una canción a su hijo Aldo, fallecido en el año 2009 en un accidente de moto, fue emotivo y me atrevería decir que insuperable.

25 años de Vodafone Business

El director General de Vodafone Business, Jesús Suso, en su invitación al 25 aniversario de la marca que se celebró este jueves por la noche, añadía unas palabras donde afirmaba que le gustaría tener un encuentro emotivo, inspirador y desafiante, y que miraba al futuro con ambición y gratitud por todo lo vivido. Pues sí, cumplió con su palabra. El lugar elegido, el Convent dels Àngels, ya aseguraba que algo distinto iba a pasar.

El alto nivel de los asistentes también confirmaba su carta de presentación. Entre ellos estaba el presidente de la Generalitat, Salvador Illa y sus antecesores, Pere Aragonès -que acudió junto a su esposa Janina Juli Pujol- y Artur Mas y Helena Rakosnik. Otros de los políticos que asistieron al acto fueron el president del Parlament, Josep Rull y la presidenta de la Diputación, Lluïsa Moret, además de la teniente de alcalde Maria Eugènia Gay. Algo habrán hecho bien los de Vodafone para que todas las instituciones tuvieran la máxima representación en la gala. Por cierto, da gusto ver la cordial relación que mantienen Illa, Aragonès y Mas; tres políticos con ideas diferentes y de partidos distintos. O sea, que hay otra forma de hacer política muy alejada de la de los insultos y gritos, que ahora se lleva tanto...

Los presidentes Artur Mas y Pere Aragonès con sus respectivas esposas, Helena Rakòsnik y Janina Juli Pujol / MANU MITRU

Los presidentes dialogaron también con el CEO de Prensa Ibérica, Aitor Moll, y el CEO de Vodafone España, José Miguel García. Este último es una persona interesante, y no solo por cómo ha liderado la transformación de la compañía desde su llegada. Destaca su pasión por la lectura y su amor por el vino, que lo ha llevado a impulsar la reconocida Bodega Sierra Almagrera en Almería. García es una persona apasionada, y eso lo traslada a su equipo. Pude dar prueba de ello con la directora de empresas para Catalunya de Vodafone, Marta Álvarez, con quien, además de compartir mesa, aprecié el entusiasmo y orgullo con el que explica sus ocho años en la compañía.

A todo eso, Vodafone reconoció a diez empresas y asistieron numerosas personalidades de distintos ámbitos como el presidente del consejo y CEO de Mango, Toni Ruiz, la reconocida ejecutiva tecnológica Terese Jamma, el CEO de Mobile World Capital, Francesc Fajula, o el CEO del Espanyol, Mao Ye. Lo dicho, felicidades por estos 25 años muy bien llevados.