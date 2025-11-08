Detienen a un hombre por 60 robos con fuerza en trasteros del Baix Llobregat

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre como presunto autor de 60 robos con fuerza en trasteros de comunidades de vecinos de Sant Joan Despí, Cornellà y Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat). El detenido actuaba principalmente de noche, forzaba el acceso a las comunidades y robaba objetos de valor de los trasteros, como bicicletas, patinetes, herramientas o pequeños electrodomésticos. Tras varias denuncias, los investigadores coincidieron en la identificación de un mismo autor, un hombre sin domicilio conocido que tenía antecedentes policiales por varios delitos, muchos de ellos de la misma tipología. En el momento de la detención se le cacheó y le encontraron encima herramientas utilizadas para forzar accesos a edificios y puertas de trasteros.

La investigación se inició a finales de septiembre, cuando los investigadores tuvieron conocimiento de varios robos con fuerza en trasteros de comunidades de vecinos de Sant Joan Despí y de Cornellà de Llobregat y que, principalmente, los robos se producían de noche. Los denunciantes coincidían en que encontraban las puertas de los trasteros forzadas de forma violenta, de cuyo interior habían sustraído objetos de valor muy diverso.

Fue entonces cuando los indicios llevaron a los investigadores a identificar al sospechoso de los hechos, un hombre de 37 años, que actuaba siempre en solitario y que accedía mediante la fuerza a las comunidades de vecinos y, a continuación, saqueaba los trasteros.

El detenido cometió algunos robos mientras los agentes recogían las pruebas para su detención, que se produjo en un dispositivo nocturno el pasado 4 de noviembre cuando el hombre se encontraba en las inmediaciones de una comunidad de vecinos en Sant Joan Despí.