Combatir las noticias falsas
Barcelona pondrá en marcha "una unidad antibulos" dirigida en especial a los jóvenes
Collboni ha dicho que esta unidad, de la que no ha dado detalles sobre fechas ni presupuesto, tendrá como objetivo combatir las noticias falsas y los bulos y servirá a los jóvenes para contrastar "rumores"
También ha destacado que Barcelona será la primera ciudad en contar con un plan antirracista y con una ordenanza contra la discriminación y los delitos de odio
El Ayuntamiento de Barcelona pondrá en marcha una "unidad antibulos", especialmente dirigida a los jóvenes, para "plantar cara con la verdad a quien usa la mentira y el odio para construir su discurso político", según ha anunciado este sábado el alcalde de la ciudad, Jaume Collboni.
En la intervención con la que ha inaugurado la convención municipal de la federación del PSC en la capital catalana, Collboni ha dicho que esta unidad, de la que no ha dado detalles sobre fechas ni presupuesto, tendrá como objetivo combatir las noticias falsas y los bulos y servirá a los jóvenes para contrastar "rumores".
A juicio del alcalde, se debe ayudar a los jóvenes a "discernir la verdad de la mentira y el rumor del hecho", sobre todo en un momento en el que existe un "discurso intencionadamente tergiversado para provocar odio y división".
Collboni ha señalado que el gobierno municipal tiene capacidad para incidir en escuelas, centros cívicos, casales o bibliotecas: "Esta será una de las contribuciones más importantes que habremos hecho en esta etapa", ha augurado.
También ha destacado que Barcelona será la primera ciudad en contar con un plan antirracista y con una ordenanza contra la discriminación y los delitos de odio.
Llama al entendimiento entre progresistas
En su discurso, Collboni ha señalado la "esperanza" que ofrece la victoria del demócrata Zohran Mamdani en Nueva York (Estado Unidos) y ha reclamado "unidad política", también en Barcelona, entre los progresistas.
Ha reivindicado, en este sentido, el pacto sellado ayer sobre las ordenanzas fiscales entre el gobierno municipal socialista y Barcelona en Comú, que se suma al alcanzado con ERC hace unas semanas.
Ha destacado que el PSC tiene la "responsabilidad" de posibilitar unos "acuerdos progresistas" que ambiciona también para los presupuestos municipales, una carpeta hacia la que, con las ordenanzas fiscales, se ha comenzado ya a "andar camino".
