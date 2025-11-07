Vecinos de Sants se movilizan para salvar uno de sus bares más queridos

El bar La Nova Farga, uno de los locales más queridos del barrio de Sants, en Barcelona, lucha por su supervivencia. El establecimiento, conocido por su ambiente cercano y el sentido del humor de sus trabajadores, afronta una deuda inesperada de 8.200 euros con la Agencia Tributaria que amenaza con obligarlo a cerrar sus puertas tras 12 años de actividad.

Su propietario, Ramon Puñet, descubrió este verano el problema y decidió poner en marcha una campaña de 'crowdfunding' bajo el lema “Salvemos La Nova Farga”. A día de hoy, la iniciativa ya ha recaudado 5.142 euros gracias a las aportaciones de clientes y vecinos.

Deuda inesperada

En la página del 'crowdfunding', el equipo del bar explica que la deuda se debe a que se les reclama devolver las ayudas recibidas durante la pandemia: “Necesitamos ayuda para no cerrar el negocio, ya que nos han hecho devolver las ayudas de la Covid-19 sin previo aviso y con recargo”, explican.

Durante la crisis sanitaria, La Nova Farga -como tantos otros bares- sufrió las consecuencias de las restricciones, pero logró sobrevivir. “Salimos adelante tocados, pero no hundidos”, recuerdan. Ahora, la exigencia de devolver esas ayudas “sin previo aviso” ha supuesto un nuevo golpe que podría poner fin al proyecto.

Bar de barrio

La Nova Farga es un bar con un carácter muy singular. En su pizarra de menús, los clientes pueden leer cada día frases ingeniosas que resumen el espíritu cercano de su equipo, formado por Ramon Puñet, su propietario, y Pere Cardona, su cocinero. “Somos un bar de barrio y queremos seguir compartiendo tertulias, sonrisas y buenos momentos”, explican en la campaña.

Manitas de cerdo a la cazuela del restaurante La Nova Farga. / Alberto García Moyano

Recompensas

Desde el local ofrecen varias recompensas para quienes colaboren: desde un bono solidario hasta una camiseta diseñada por un taller local; un menú 'Save New Farguer', elaborado por el chef Cardona; o el 'VIP Madafaca Pack', que incluye menú, camiseta y acceso a una fiesta con cerveza gratuita y alguna sorpresa cuando se alcance el objetivo. Si se supera la cantidad prevista, el dinero restante se destinará a mejorar el local.