30 aniversario
El Tibidabo celebra la XII Mostra de Titelles con espectáculos y actividades familiares
El parque de atracciones celebra este mes de noviembre los 30 años de su compañía residente de marionetas.
El parque de atracciones Tibidabo de Barcelona acoge este mes de noviembre la XII Mostra de Titelles, una cita que consolida al parque como escenario de referencia para el arte del títere. En esta edición, el Tibidabo reivindica además la trayectoria de su compañía residente de marionetas, que el próximo año cumplirá 30 años de actividad continuada.
Programación
- 8 y 9 de noviembre: “Roulettes”, de la compañía eLe, un espectáculo de 30 minutos con delicadas marionetas de hilo que reflexiona sobre la soledad, las conexiones humanas y la belleza de la amistad entre generaciones. Será en la plaza dels Somnis.
- 15 y 16 de noviembre: “El retorn dels Putxinel·lis”, de Titelles Vergés, recupera la tradición del Putxinel·li catalán impulsada por Juli Pi. La obra, interpretada con un teatrito de estética modernista, combina humor, ritmo y música recuperada del libro “Titella pròdig” de Santiago Rusiñol. En la plaza dels Somnis.
- 22 y 23 de noviembre: “Kuntur”, del Centre de Titelles de Lleida, presenta un gran títere en forma de cóndor andino que recorrerá los caminos del parque en un itinerario de 300 metros. El montaje combina teatralidad y conciencia ambiental, abordando temas como la emergencia climática y la relación entre el ser humano y la naturaleza.
Marionetarium
Además, durante los fines de semana del 8, 9, 15, 16, 22 y 23 de noviembre, se ofrecerá el espectáculo “Cabrioles de Fil” con funciones a las 13 h, 14 h, 16 h, 17 h y 18 h. Al finalizar, el público podrá disfrutar de una visita guiada entre bambalinas, descubriendo los mecanismos y secretos técnicos del Marionetarium, así como la exposición “Lluís Fontanet, Mestre Titellaire Barceloní”.
