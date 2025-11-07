El superárbol de Albiol vuelve a Badalona: la Navidad costará 2,2 millones

Aquellos que hayan paseado esta semana por la plaza del President Tarradellas de Badalona habrán notado como la grúa y los operarios construyen ya la estructura del gigantesco árbol metálico, que por tercer año se levantará hasta los 42 metros para anunciar la llegada de la campaña de Navidad y que volverá a cultivar la 'pugna amistosa' entre la ciudad de Vigo y la de Badalona, para dilucidar cuál se enorgullece más de la altura de su árbol y cuál de las dos organiza más y mejores atractivos para que vecinos y foráneos visiten la urbe y se rasquen los bolsillos en los comercios locales.

De hecho, el superárbol se iluminará el 22 de noviembre, una semana antes del Black Friday (que este año caerá en el viernes 28), con el objetivo de animar a los vecinos a adelantar sus compras ya para ese fin de semana, que de hecho será el último en que se pueden gastar los bonos de descuento para los comercios locales (los llamados Badabons, que este año se agotaron en pocos días), y coincidirá de lleno con la tercera Fira Gastronòmica de Nadal, que tendrá lugar en la misma plaza del árbol, del 21 al 23 de noviembre: "Ester año seguimos apostando por la Navidad en nuestra ciudad, que ya es un referente en Catalunya y en España", declara la primera teniente de Alcaldía del Ayuntamiento de Badalona, Cristina Agüera.

Así, el Ayuntamiento de Badalona destinará una inversión parecida a la de 2024 para las iluminaciones y actividades navideñas, unos 2,2 millones de euros: "Tendremos iluminación en todos los barrios y, claro, el gran árbol de la plaza Tarradellas, pero también queremos impulsar las actividades navideñas que son tan importantes para los niños y las familias", recuerda Agüera.

Apuesta local consolidada

Así, en lo referente a la decoración e iluminación repartida por los barrios de la ciudad, en la fachada del ayuntamiento, así como el superárbol, el gobierno Albiol ha hecho uso de la prórroga que contemplaba el contrato firmado el año pasado, de manera que todos estos elementos serán los mismos que en 2024, con un coste que alcanza los 1.029.392,85 euros —cerca de 280.000 de los cuales, para el árbol gigante—, según los datos facilitados por el consistorio. A ello se han de sumar otros 38.966,36 euros que se dedicarán a las infraestructuras, producción y logística del acto de inauguración del gran árbol, el día 22, para el que se espera una afluencia similar a la de los años anteriores, que rebasó las 50.000 personas, cifra superior a la de ciudades como Barcelona o Madrid.

Cabe recordar que la empresa responsable del mastodóntico árbol, emblema ya de la ciudad, es la misma que desde hace años llena de luces navideñas la ciudad de Vigo (y tantas otras en la península) para estas fechas, Ximénez Iluminaciones. A las partidas anteriores se añade otra cuantiosa suma, para el campamento real, la llegada de los Reyes Magos al campo de fútbol municipal y la cabalgata, por 811.305 euros. Esta licitación contempla también una posible prórroga para el año siguiente. La casa de Papa Noel y la Fábrica de Caramelos se llevan otros 197.230 euros y completan el presupuesto navideño otras partidas menores referentes a la seguridad, los controles de accesos, talleres de dinamización o la iluminación del Museu de Badalona, que juntas suman 118.846,13 euros.

En total, 2.195.740,34 euros, siempre según la información facilitada por el ejecutivo municipal, que se quedan muy cerca de los 2.273.637,98 euros invertidos en 2024, y consolidan el aumento de casi medio millón de euros respecto a las navidades de 2023, las primeras con Albiol al frente del consistorio tras la holgada victoria del PP en las elecciones de mayo de aquel 2023, año en que el ejecutivo municipal destinó unos 1,7 millones de euros para la campaña navideña.