Seis municipios del Vallès se alían para recuperar el río Ripoll y reabrirlo al turismo y al ocio

El Vallès Occidental prepara una intervención de gran alcance sobre el río Ripoll. Seis municipios —Montcada i Reixac, Ripollet, Barberà del Vallès, Sabadell, Castellar del Vallès y Sant Llorenç Savall— impulsan un proyecto conjunto para recuperar y acondicionar más de 40 kilómetros del cauce fluvial, con la intención de convertirlo en un eje turístico y ambiental.

El plan, denominado “El riu, teixint fils de vida” y presentado este viernes 7 de noviembre, tiene un presupuesto de 1,53 millones de euros, financiado a través de los fondos europeos Next Generation dentro del programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destino. Las obras principales comenzarán en las próximas semanas y se prevé que estén finalizadas antes del verano de 2026.

De espacio degradado a corredor verde

El Ripoll atraviesa buena parte del Vallès Occidental y durante décadas fue víctima del abandono y la contaminación industrial. "Tenemos la gran suerte de tener este espacio natural tan cerca de las nuestras ciudades y debemos cuidarlo y hacerlo accesible, porque queremos que el río sea un espacio donde pasen cosas. Durante mucho tiempo, Sabadell vivió de espaldas al Ripoll, ignorando el mayor valor que tenemos aquí", ha explicado la alcaldesa Marta Farrés (PSC). El proyecto pretende rehabilitar su trazado como un itinerario natural y cultural, conectando los parques de Sant Llorenç del Munt i l’Obac y Collserola hasta enlazar con el río Besòs y Barcelona.

Las actuaciones incluyen la mejora del camino fluvial, la construcción de tramos ciclables y senderistas y la instalación de señalización turística. El objetivo, según el Consell Comarcal del Vallès Occidental, es “integrar el río como infraestructura verde y recurso turístico”, aunque el planteamiento ha despertado reservas entre algunos colectivos ambientalistas, que reclaman mayor claridad sobre el impacto de las obras y su mantenimiento futuro. El contrato para la adecuación del camino ha sido adjudicado a la UTE Naturalea-Barnasfalt por 822.745 euros.

Obras por municipios

Cada ayuntamiento acometerá intervenciones en su propio tramo: Sant Llorenç Savall y Castellar del Vallès centrarán los trabajos en la consolidación de caminos de montaña y la limitación del acceso a vehículos motorizados. Sabadell, con 8,5 kilómetros de recorrido fluvial, ejecutará obras de estabilización de taludes y mejora de accesos.

En Barberà del Vallès, se resolverá un punto de interrupción del sendero bajo la carretera B-140 mediante un paso peatonal y ciclista. Ripollet adecuará el camino paralelo a la autopista y Montcada i Reixac pavimentará un nuevo tramo entre el puente de la N-150 y el carrer de la Química.

Movilidad y turismo

Además de las obras de mejora, el plan incluye una red de seis puntos de recarga para bicicletas eléctricas —uno en cada municipio—, adjudicada a la empresa Bancells Ecotècnics por 200.177 euros, y un proyecto para crear carriles bici que conecten los núcleos urbanos con el camino del río, con un presupuesto de 1,26 millones de euros.

Las administraciones implicadas defienden la iniciativa como una apuesta por la movilidad sostenible y el turismo de proximidad. En conjunto, el plan busca favorecer el uso del Ripoll tanto para el ocio ciudadano como para el cicloturismo, una tendencia al alza en el área metropolitana.

El proyecto también prevé una aplicación móvil que permitirá seguir el recorrido y acceder a visitas virtuales de seis elementos patrimoniales vinculados a la historia industrial del río: el Molí de l’Agell (Sant Llorenç), la Torre del Pont (Castellar), el Molí d’en Mornau (Sabadell), el Molí Vermell (Barberà), el Molí d’en Rata (Ripollet) y la Casa de les Aigües (Montcada). La creación de estos contenidos digitales ha sido adjudicada a la empresa Play and Go Experience por 72.600 euros.

Un proyecto pendiente de resultados

El plan “El riu, teixint fils de vida” es uno de los mayores intentos recientes de coordinación intermunicipal en el Vallès Occidental. Su ejecución implicará obras simultáneas en seis localidades y la colaboración de distintos organismos, entre ellos la Agencia Catalana del Agua y el Consorcio Besòs-Tordera.

Aunque el discurso oficial presenta el proyecto como un impulso al turismo sostenible, el éxito dependerá de la capacidad de mantener el equilibrio entre promoción turística, conservación ambiental y gestión a largo plazo. El Ripoll, convertido durante años en frontera invisible entre polígonos y barrios, afronta ahora la posibilidad de ser un eje común.