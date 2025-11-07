La Sagrada Família de Barcelona coloca el elemento central de la cruz que coronará la torre de Jesús

Los operarios de la Sagrada Família de Barcelona han colocado este viernes el elemento central de la cruz que corona la torre de Jesús, la más alta de la basílica de Antoni Gaudí. El nuevo elemento es una pieza de 4,70 metros por cada lado y 16,50 toneladas que corresponde a la parte central de la cruz, ha informado la Sagrada Família en un comunicado. Mediante grúas, la pieza ha 'volado' a gran altura hasta ser encajada encima del brazo inferior de la cruz, que fue instalado el pasado 30 de octubre.

Colocan el elemento central de la cruz que corona la Sagrada Familia de Barcelona / Pep Daude / Sagrada Família

Desde entonces, la Sagrada Família es la iglesia más alta del mundo, con más de 163 metros, por encima de la que tenía el récord hasta entonces, la Ulmer Münster en Alemania (161 metros). Cuando esté terminada, la torre de Jesús, la más majestuosa de la Sagrada Familia, alcanzará en total los 172,5 metros.

La nueva pieza instalada este viernes tiene seis caras octogonales en las que se conectarán los brazos de la cruz. Presenta superficies curvas con triángulos cerámicos para conseguir transiciones suaves con los brazos.

La instalación del núcleo de la cruz representa un nuevo paso en el proceso de culminación de la torre de Jesucristo, que se inaugurará oficialmente en junio de 2026 con motivo del centenario de la muerte de Antoni Gaudí.