Hito arquitectónico
La Sagrada Família de Barcelona coloca el elemento central de la cruz que coronará la torre de Jesús
El nuevo elemento es una pieza de 4,70 metros por cada lado y 16,50 toneladas
La Sagrada Família ya es el campanario más alto del mundo
La Sagrada Família coloca el primer brazo de la cruz que coronará el templo
Los operarios de la Sagrada Família de Barcelona han colocado este viernes el elemento central de la cruz que corona la torre de Jesús, la más alta de la basílica de Antoni Gaudí. El nuevo elemento es una pieza de 4,70 metros por cada lado y 16,50 toneladas que corresponde a la parte central de la cruz, ha informado la Sagrada Família en un comunicado. Mediante grúas, la pieza ha 'volado' a gran altura hasta ser encajada encima del brazo inferior de la cruz, que fue instalado el pasado 30 de octubre.
Desde entonces, la Sagrada Família es la iglesia más alta del mundo, con más de 163 metros, por encima de la que tenía el récord hasta entonces, la Ulmer Münster en Alemania (161 metros). Cuando esté terminada, la torre de Jesús, la más majestuosa de la Sagrada Familia, alcanzará en total los 172,5 metros.
La nueva pieza instalada este viernes tiene seis caras octogonales en las que se conectarán los brazos de la cruz. Presenta superficies curvas con triángulos cerámicos para conseguir transiciones suaves con los brazos.
La instalación del núcleo de la cruz representa un nuevo paso en el proceso de culminación de la torre de Jesucristo, que se inaugurará oficialmente en junio de 2026 con motivo del centenario de la muerte de Antoni Gaudí.
- Albiol insta a retirar ayudas a las familias de Badalona con hijos absentistas en las escuelas
- Casi 40.000 hogares de Badalona empezarán a pagar el Tributo Metropolitano en 2026
- Más de una veintena de comunidades de Viladecans denuncian a su administradora tras desaparecer sus ahorros
- Había que aprovechar la oportunidad': 275 insomnes invaden los túneles de la L2 en la Cursa del centenario del metro de Barcelona
- Las lluvias torrenciales en Sabadell obligan a cortar el tráfico en cuatro puentes de la Gran Via
- La lluvia inunda el parque fluvial del Besòs y descarga sin grandes afectaciones en Barcelona
- Historiadores y entidades alertan de una pérdida “irreparable” por el derribo de estaciones de tren centenarias
- El entorno de la Sagrera ya tiene 633 pisos en construcción y 9.203 más en perspectiva