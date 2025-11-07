Rubí activará la ZBE en diciembre de forma progresiva hasta el 2028

El Ayuntamiento de Rubí prevé poner en marcha su Zona de Bajas Emisiones (ZBE) el próximo mes de diciembre, tras la aprobación en el último pleno municipal de la ordenanza que regulará el acceso de los vehículos más contaminantes al centro de la ciudad. La medida afectará al perímetro comprendido entre las calles Cadmo, Balsas, Burgos, Ca n’Oriol, Calderón de la Barca, Magallanes, Lluís Ribas, Bartrina, Duran i Bas, Cervantes, Lumière, paseo del Ferrocarril, rambleta de Joan Miró, Josep Serra, paseo de la Riera y Gim, donde el tráfico estará limitado de lunes a viernes laborables, entre las 7 y las 20 horas.

Durante el primer mes de aplicación, la restricción afectará únicamente a los vehículos sin distintivo ambiental. Las furgonetas de gran tamaño y los vehículos destinados al transporte de mercancías (M2 y M3) estarán exentos hasta el mes de mayo. A partir de enero, cuando se activen alertas por contaminación, también se prohibirá la circulación de los diésel con etiqueta B, cuya entrada quedará totalmente vetada en enero de 2028.

Pese a la inminente puesta en marcha, Rubí aún no figura entre los municipios que podrán sancionar a los vehículos que incumplan la normativa. De los 12 municipios catalanes fuera del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) obligados a disponer de una ZBE antes de final de año, solo Sabadell, Girona y Lleida se han inscrito en la nueva plataforma digital creada por la Generalitat para gestionar las restricciones, excepciones y multas.

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica habilitó este sistema con el objetivo de unificar la gestión de las ZBE en toda Catalunya y hacerlo compatible con el registro que ya utiliza el AMB. Aunque la adhesión al sistema autonómico no es obligatoria para los municipios no metropolitanos, su uso resulta esencial para el control automatizado de matrículas y el registro de vehículos autorizados.

El consistorio rubinense ha reconocido que la ZBE “puede generar dificultades en algunos sectores de la población”, pero defiende la medida como un paso necesario para proteger la salud pública y avanzar hacia una movilidad más sostenible. Asimismo, el Ayuntamiento prevé ofrecer autorizaciones especiales a residentes dentro del área restringida, personas con plaza de aparcamiento o autorización permanente, trabajadores con necesidad de acceso, familias vulnerables y personas con movilidad reducida o necesidades médicas. No obstante, el trámite para solicitar estas excepciones todavía no está operativo.