Los Mossos d'Esquadra detienen a dos personas en Cerdanyola del Vallès por robos a personas mayores

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos personas que se dedicaban a asaltar a personas de la tercera edad cuando salían de retirar dinero del cajero automático. La policía les pilló el martes cerca de un cajero de Cerdanyola del Vallès, mientras localizaban a posibles víctimas. Ambos tenían varios antecedentes por hechos similares y dos órdenes pendientes de detención. Además, los Mossos d'Esquadra relacionan a uno de los asaltantes con tres robos violentos en Barberà del Vallès, Montcada i Reixac y Terrassa. Los detenidos han pasado a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Cerdanyola del Vallès.