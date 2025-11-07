Sucesos
Los Mossos d'Esquadra detienen a dos personas en Cerdanyola del Vallès por robos a personas mayores
Los ladrones asaltan a las víctimas de una vez sacado dinero del cajero
Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos personas que se dedicaban a asaltar a personas de la tercera edad cuando salían de retirar dinero del cajero automático. La policía les pilló el martes cerca de un cajero de Cerdanyola del Vallès, mientras localizaban a posibles víctimas. Ambos tenían varios antecedentes por hechos similares y dos órdenes pendientes de detención. Además, los Mossos d'Esquadra relacionan a uno de los asaltantes con tres robos violentos en Barberà del Vallès, Montcada i Reixac y Terrassa. Los detenidos han pasado a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Cerdanyola del Vallès.
- Albiol insta a retirar ayudas a las familias de Badalona con hijos absentistas en las escuelas
- Casi 40.000 hogares de Badalona empezarán a pagar el Tributo Metropolitano en 2026
- Más de una veintena de comunidades de Viladecans denuncian a su administradora tras desaparecer sus ahorros
- Había que aprovechar la oportunidad': 275 insomnes invaden los túneles de la L2 en la Cursa del centenario del metro de Barcelona
- Las lluvias torrenciales en Sabadell obligan a cortar el tráfico en cuatro puentes de la Gran Via
- La lluvia inunda el parque fluvial del Besòs y descarga sin grandes afectaciones en Barcelona
- Historiadores y entidades alertan de una pérdida “irreparable” por el derribo de estaciones de tren centenarias
- El entorno de la Sagrera ya tiene 633 pisos en construcción y 9.203 más en perspectiva