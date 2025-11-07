A contracorriente
Un jabalí lucha por sobrevivir ante la crecida del Besòs por las fuertes lluvias en Barcelona | Vídeo
El caudal del río obliga a cerrar el Parc Fluvial en la frontera entre la capital catalana y Santa Coloma de Gramenet
Fin de semana pasado por agua en Catalunya: habrá que sacar el paraguas
Mapa de rayos en Catalunya: caen más de 20.000 en apenas tres horas
Las tormentas de este jueves han dejado un intenso temporal de lluvias en Catalunya, con lluvias y precipitaciones torrenciales que han superado los 80mm en algunas zonas como en Caldes de Montbui (Vallès Oriental, Barcelona).
La situación fue tan excepcional que el Meteocat activó el aviso naranja en gran parte de la comunidad autónoma y Protecció Civil envió la alarma EsAlert a los móviles de miles de catalanes avisando del peligro.
Además, se han registrado inundaciones en algunos municipios de Barcelona como Sabadell (Vallès Occidental) o Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), y los Bombers atendieron hasta las 12 del mediodía del jueves 377 avisos relacionados con el temporal.
Nadando a contracorriente
También destaca la crecida del río Besòs, que obligó a cerrar el Parc Fluvial en la frontera entre Barcelona y Santa Coloma de Gramenet por las inundaciones en los laterales del afluente.
Aunque no hubo que lamentar pérdidas humanas, un viandante ha captado el momento angustiante de un jabalí nadando a contracorriente para no ser arrastrado por la fuerza del río y lo ha subido a su perfil de X (antes Twitter).
En las imágenes, se observa al animal, que cada vez prolifera más en zonas urbanas, en medio de un impetuoso río que lo arrastra sin que pueda evitarlo.
Crecida del Besòs
De hecho, el sensor de l’Agencia Catalana de l’Aigua (Aca) ha detectado que el caudal del Besòs se multiplicó por más de 100 en solo tres horas.
La Aca ha registrado 2,19 metros cúbicos por segundo a las 07:30 horas de este jueves en el río a la altura de Santa Coloma, mientras que la cantidad de agua que bajaba en el mismo punto se ha disparado a 255 metros cúbicos por segundo a las 10:30 horas.
A su vez, el nivel del agua ha marcado una altura de 2,59 metros en la localidad a las 10:25 horas, cuando no alcanzaba los tres centímetros en torno a las siete de la mañana.
Recomendaciones de Protecció Civil
Para evitar daños mayores, Protecció Civil ha difundido una serie de recomendaciones para si sube el caudal de los ríos. El organismo insta a no acceder ni cruzar a la orilla de los afluentes, incluso si ha dejado de llover.
También advierte sobre los peligros de las zonas bajas y los pasos inundables, donde el agua puede arrastrar a personas y objetos pesados con gran fuerza.
