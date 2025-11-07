La Guardia Urbana se integrará en la Fiscalía para recopilar datos sobre multirreincidentes

En los próximos días, el Ayuntamiento de Barcelona y la Fiscalía Provincial de Barcelona firmarán un convenio para que la Guardia Urbana se integre como policía judicial dentro del Ministerio Público. Desde el consistorio se ha remarcado que por primera vez una policía municipal tendrá una unidad adscrita a un poder judicial y han añadido que se reforzará la colaboración operativa y funcional en la investigación de delitos y en el marco de la competencia de la Fiscalía.

Esta unidad policial llevará a cabo tareas de auxilio tales como atención y soporte a los servicios de guardia diarios; auxilio técnico documental, especialmente en la recopilación de antecedentes policiales y denuncias relativas a los investigados multirreincidentes; y auxilio técnico en la localización o convocatoria de personas víctimas o afectados por los delitos que motiven las detenciones o la interposición de denuncias ante los Juzgados de Guardia.

También está previsto que apoye diligencias extraprocesales del Ministerio Fiscal colaborando en diligencias de investigación preprocesales de ámbito municipal, de carácter documental, testifical o de inspección; participando, a requerimiento de fiscalía, en inspecciones relacionadas con locales de riesgo penal, actividad económica ilícita, explotación laboral, empleos conflictivos u otras situaciones que requieran conocimiento del territorio y capacidad de intervención rápida; y coordinarse con otros cuerpos policiales en actuaciones conjuntas previamente acordadas.

El teniente de alcaldía de Seguridad de Barcelona y concejal de Ciutat Vella, Albert Batlle, ha hecho el anuncio de este convenio tras participar en la Junta Local de Ciutat Vella con representantes de los cuerpos policiales y de emergencia. En este sentido, Batlle también ha añadido que el acuerdo, que se firmará en breve, ayudará a "reforzar la colaboración operativa y funcional" entre la Guardia Urbana y el Ministerio Público lo que implicará en mejorar la lucha contra la criminalidad en Barcelona.