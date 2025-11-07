Los colegios Xaloc y Pineda de L'Hospitalet apuestan por mantener la educación segregada aunque les cueste el concierto

Los colegios Xaloc y Pineda de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) apuestan por mantener la educación segregada por sexos a pesar de que esto les pueda suponer perder el concierto educativo con el que actualmente funcionan. Así lo han dado a conocer las direcciones de ambos centros, ubicados en el barrio del Gornal, en un comunicado enviado este viernes 7 de septiembre. Los responsables del Xaloc –fundado en el año 1964– y el Pineda –nacido en el año 1968– mantuvieron una reunión con las familias de alumnos escolarizados este mismo jueves en el que les aseguraron que solicitarán al departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya el concierto educativo para las etapas de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato, que deben renovarse este año.

Pero que, paralelamente, y para "hacer frente a un posible escenario de no renovación del concierto", pondrán en marcha un "nuevo plan de refundación de la escuela", para "mantener y preservar la identidad fundacional de los centros y su carácter propio". Es decir, con el objetivo de mantener su apuesta por la educación segregada por sexos, como hasta ahora, "con valores cristianos y abierto a todos". Hace ya unos años que la Generalitat de Catalunya apostó por no renovar los conciertos a las escuelas que separan a niños y niñas en las aulas. "No queremos escuelas en blanco y negro financiadas con el dinero de todos", señaló el entonces conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray.

Ante la posibilidad de retirada del concierto educativo, y para lograr que el proyecto de Pineda y Xaloc, centros vinculados al Opus Dei, sea" sostenible y viable económicamente ahora y en el futuro", se unificará el programa educativo de ambos centros y algunos espacios compartidos, con "mejoras en las instalaciones"; también se "optimizarán procesos para reducir costes" y habrá una sola dirección unificada. El plan también impulsará la etapa de Formación Profesional (FP) en L’Hospitalet y la incorporación de un nuevo campus de FP en Badalona. "Ante la disyuntiva entre ser quien queremos ser o ser quien nos dicen que seamos, optamos por mantener nuestra identidad fundacional y nuestro modelo de éxito, el proyecto educativo de Pineda y Xaloc", apunta el centro en su página web.

Con todo, en caso de que no se renueve el concierto, los responsables del centro ya avisan a las familias de que incrementarán las tarifas escolares "de manera gradual" hasta el curso 2030-31. En esta línea, Pineda y Xaloc han activado un canal abierto de comunicación con las familias, para que "puedan plantear sus dudas y cuestiones". Tal y como recoge la ACN, en 2022 el centro perdió inicialmente el concierto para la etapa de infantil, pero finalmente lo renovó después de presentar documentación requerida en el Departament. En su caso, tienen concertada la educación de los 3 a 6 años en el centro Avantis, que sí mezcla a niños y niñas. El resto de etapas se cursan en Pineda y Xaloc, que mantienen la educación separada por sexos.

Así, este no es el único frente abierto del equipamiento educativo. Hace apenas unas semanas, vecinos del Gornal criticaron el uso comercial que el Xaloc hace de las pistas deportivas que instaló hace un par de años y que, afirman, han supuesto un deterioro para su descanso.

Crecimiento del número de alumnos

En el mismo comunicado, los responsables de ambos centros remarcan que, en los últimos años, Pineda y Xaloc han implementado un "plan de sostenibilidad y eficiencia económica", mediante el cual "han incrementado el número de alumnos en un 23%". "A pesar del descenso de la natalidad y de la planificación escolar obligatoria con el concierto, en solo cuatro años los dos centros han ganado 488 alumnos, y la cifra total de estudiantes se sitúa hoy en 2.809 alumnos", dice el texto.

“Nuestras escuelas nacieron hace más de 60 años como un proyecto educativo de transformación social; en Pineda y Xaloc siempre hemos estado arraigados a nuestro entorno, con una idea muy clara de lo que somos. Con más de 20.000 'alumni', hemos ayudado a crecer y prosperar a mucha gente, de la mano de las familias y las instituciones, y queremos seguir garantizando nuestro proyecto, porque estamos convencidos de que es el mejor”, explica Ricardo Benito, director de Xaloc.

“Somos una escuela de excelencia educativa, con un fuerte peso de la educación en valores cristianos. Apostamos por un modelo de educación personalizada diferenciada, que nos permite hacer un seguimiento muy cercano de cada uno de los alumnos y de sus necesidades, y una estrecha coordinación con las familias”, defiende por su parte Elisa Comes, directora de Pineda quien hace un llamamiento a las familias para que apoyen el "proyecto de refundación".