Hallada una granada de mano de la Guerra Civil en Barcelona

Tras más de 89 años desde el inicio de la Guerra Civil española, los Mossos d'Esquadra siguen encontrando artefactos militares sin explotar, el último en la comarca de l’Anoia.

La munición de guerra sin detonar, también conocida como Uxo (Unexploded ordnance), es todo aquel explosivo que se disparó, cayó, se tiró o se proyectó, pero que no ha estallado debido a un mal funcionamiento, a su diseño o por cualquier otro motivo.

El último hallazgo

Durante el conflicto armado, Catalunya sufrió bombardeos aéreos y ataques con artillería muy duros. Además, en la Guerra Civil intervinieron diferentes países, que aprovecharon el conflicto bélico como campo de pruebas de nuevas armas que más adelante se usaron en la Segunda Guerra Mundial.

El último hallazgo ha sido en el municipio de Els Hostalets de Pierola, en L'Anoia (Barcelona). Los hechos tuvieron lugar sobre las cuatro y media de la tarde, cuando un grupo de personas salieron a buscar setas, una tradición muy arraigada en la comunidad autónoma.

Mientras exploraban la tierra en busca de estos hongos, se encontraron con una granada de la Guerra Civil cerca de la ribera del municipio.

Escenario de batallas

Cuando vieron el artefacto avisaron inmediatamente a los Mossos d’Esquadra, que se presentaron en el lugar para llevarse el arma y evitar accidentes.

Tal y como se puede ver en la foto, el tiempo y la naturaleza han afectado al artilugio, pero todavía es fácil reconocer que se trata de un explosivo.

💣 Uns boletaires troben un artefacte explosiu en una zona propera al riu d'Hostalets de Pierola. És una granada de mà de la Guerra Civil i els TEDAX la recullen amb seguretat.



Recorda: si trobes un explosiu, no el manipulis i truca al @112 pic.twitter.com/2Fpbvbu3Lp — Mossos (@mossos) November 6, 2025

Y es que a lo largo de su historia, Catalunya ha sido escenario de numerosas batallas y todavía hoy conserva vestigios que recuerdan la dureza y el impacto de aquellos conflictos.

Desde 2012 y hasta 2024 se han localizado más de 8.273 artefactos en Catalunya y se han destruido casi 7.000. La mayoría de las intervenciones están relacionadas con conflictos bélicos del pasado, como son la Guerra de Sucesión, la invasión napoleónica, las Carlinadas y, en especial, la Guerra Civil Española.

Granadas y proyectiles

Asimismo, durante el 2024 se encontraron un total de 12 explosivos sin detonar en la comarca de l’Anoia, todos de la Guerra Civil excepto uno.

Según datos de la policía autonómica, en los últimos 12 años se han localizado y desactivado 91 armas antiguas en la comarca. Las más habituales son las granadas de mano, como la encontrada esta semana, y los proyectiles de artillería.

Además, la Generalitat calcula que harían falta entre 20 y 25 años más para limpiar Catalunya de todos los artefactos utilizados durante las guerras. Advierten de que, en caso de toparse con uno, se deben seguir una serie de indicaciones.

Actuación inmediata

Cómo actuar en caso de encontrar munición de guerra:

Recordar que es muy peligroso y destructivo.

y destructivo. No cogerlo ni tocarlo, ya que puede provocar una explosión .

ni tocarlo, ya que puede provocar una . Alejarse del lugar.

del lugar. Llamar al 112.

La mayoría de estos artefactos están llenos de explosivos que conservan intactos sus propiedades, por lo que son una amenaza grave para las personas.

Aunque por el aspecto del explosivo puede parecer que es muy viejo o que está roto u oxidado, el mecanismo interno puede estar en perfectas condiciones y mantener las mismas características que cuando se fabricó.