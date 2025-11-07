Arquitectura
IMÁGENES | Así son los diez proyectos ganadores que transformarán medianeras en fachadas "vivas" en Barcelona
El ayuntamiento ha dado a conocer los diseños elegidos del concurso internacional de ideas
Concurso | BCN busca arquitectos jóvenes en un concurso mundial para remodelar paredes medianeras
Contexto | Barcelona buscará artistas y arquitectos para decorar 10 grandes paredes medianeras con grafitis y vegetación
G. M.
Barcelona ya conoce las diez propuestas ganadoras que transformarán diez medianeras en fachadas innovadoras. Los proyectos ganadores del Concurso Internacional de Ideas impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona, la UNESCO y la International Union of Architects (UIA) se han dado a conocer este viernes, y podrán conocerse en profundidad en una exposición abierta al público.
Cada distrito contará con una intervención distinta, concebida por jóvenes arquitectos de diferentes países, que convertirá muros ciegos en espacios verdes, sostenibles y funcionales. Las obras comenzarán el próximo año 2026 y se integran en el programa de la Capital Mundial de la Arquitectura Barcelona 2026, de la que estos proyectos serán uno de sus legados más visibles.
Creatividad
Las diez propuestas elegidas destacan por su diversidad y su apuesta por una arquitectura que combina estética, sostenibilidad y bienestar vecinal. Algunas incorporan estructuras metálicas para plantas trepadoras, nuevos balcones y ventanas que mejoran la ventilación natural, galerías que amplían el espacio habitable, y materiales ecológicos como cerámica o tierra cruda. También habrá espacios pensados para aves e insectos polinizadores y placas solares integradas en las fachadas más soleadas.
Los diez proyectos
Las imágenes presentadas por los equipos ganadores muestran cómo cada medianera contará una historia distinta. Cada una de ellas es un ejemplo de nuevas formas de habitar el espacio urbano.
Ciutat Vella
Eixample
Sants-Montjuïc
Les Corts
Sarrià-Sant Gervasi
Gràcia
Horta-Guinardó
Nou Barris
Sant Andreu
Sant Martí
Exposición para descubrirlas
Quienes quieran conocer más detalles y ver las maquetas y visualizaciones de las futuras fachadas, pueden visitar la exposición “De mitgeres a façanes” en la antigua sede de la Editorial Gustavo Gili (Rosselló, 87).
La muestra, abierta al público de manera gratuita hasta el 14 de diciembre, recorre todo el proceso del concurso, desde la convocatoria internacional hasta los proyectos finales seleccionados.
- Albiol insta a retirar ayudas a las familias de Badalona con hijos absentistas en las escuelas
- Casi 40.000 hogares de Badalona empezarán a pagar el Tributo Metropolitano en 2026
- Más de una veintena de comunidades de Viladecans denuncian a su administradora tras desaparecer sus ahorros
- Había que aprovechar la oportunidad': 275 insomnes invaden los túneles de la L2 en la Cursa del centenario del metro de Barcelona
- Las lluvias torrenciales en Sabadell obligan a cortar el tráfico en cuatro puentes de la Gran Via
- La lluvia inunda el parque fluvial del Besòs y descarga sin grandes afectaciones en Barcelona
- Historiadores y entidades alertan de una pérdida “irreparable” por el derribo de estaciones de tren centenarias
- El entorno de la Sagrera ya tiene 633 pisos en construcción y 9.203 más en perspectiva