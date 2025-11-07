Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arquitectura

IMÁGENES | Así son los diez proyectos ganadores que transformarán medianeras en fachadas "vivas" en Barcelona

El ayuntamiento ha dado a conocer los diseños elegidos del concurso internacional de ideas

Concurso | BCN busca arquitectos jóvenes en un concurso mundial para remodelar paredes medianeras

Contexto | Barcelona buscará artistas y arquitectos para decorar 10 grandes paredes medianeras con grafitis y vegetación

Proyecto ganador en el Eixample

Proyecto ganador en el Eixample / Ajuntament de Barcelona

G. M.

Barcelona
Barcelona ya conoce las diez propuestas ganadoras que transformarán diez medianeras en fachadas innovadoras. Los proyectos ganadores del Concurso Internacional de Ideas impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona, la UNESCO y la International Union of Architects (UIA) se han dado a conocer este viernes, y podrán conocerse en profundidad en una exposición abierta al público.

Cada distrito contará con una intervención distinta, concebida por jóvenes arquitectos de diferentes países, que convertirá muros ciegos en espacios verdes, sostenibles y funcionales. Las obras comenzarán el próximo año 2026 y se integran en el programa de la Capital Mundial de la Arquitectura Barcelona 2026, de la que estos proyectos serán uno de sus legados más visibles.

Creatividad

Las diez propuestas elegidas destacan por su diversidad y su apuesta por una arquitectura que combina estética, sostenibilidad y bienestar vecinal. Algunas incorporan estructuras metálicas para plantas trepadoras, nuevos balcones y ventanas que mejoran la ventilación natural, galerías que amplían el espacio habitable, y materiales ecológicos como cerámica o tierra cruda. También habrá espacios pensados para aves e insectos polinizadores y placas solares integradas en las fachadas más soleadas.

Los diez proyectos

Las imágenes presentadas por los equipos ganadores muestran cómo cada medianera contará una historia distinta. Cada una de ellas es un ejemplo de nuevas formas de habitar el espacio urbano.

Ciutat Vella

Proyecto ganador en Ciutat Vella

Proyecto ganador en Ciutat Vella / Ajuntament de Barcelona

Eixample

Proyecto ganador en el Eixample

Proyecto ganador en el Eixample / Ajuntament de Barcelona

Sants-Montjuïc

Proyecto ganador en Sants Montjuïc

Proyecto ganador en Sants-Montjuïc / Ajuntament de Barcelona

Les Corts

Proyecto ganador en Les Corts

Proyecto ganador en Les Corts / Ajuntament de Barcelona

Sarrià-Sant Gervasi

Proyecto ganador en Sarrià Sant Gervasi

Proyecto ganador en Sarrià Sant Gervasi / Ajuntament de Barcelona

Gràcia

Proyecto ganador en Gràcia

Proyecto ganador en Gràcia / Ajuntament de Barcelona

Horta-Guinardó

Proyecto ganador en Horta-Guinardó

Proyecto ganador en Horta-Guinardó / Ajuntament de Barcelona

Nou Barris

Proyecto ganador en Nou Barris

Proyecto ganador en Nou Barris / Ajuntament de Barcelona

Sant Andreu

Proyecto ganador en Sant Andreu

Proyecto ganador en Sant Andreu / Ajuntament de Barcelona

Sant Martí

Proyecto ganador en Sant Martí

Proyecto ganador en Sant Martí / Ajuntament de Barcelona

Exposición para descubrirlas

Quienes quieran conocer más detalles y ver las maquetas y visualizaciones de las futuras fachadas, pueden visitar la exposición “De mitgeres a façanes” en la antigua sede de la Editorial Gustavo Gili (Rosselló, 87).

La muestra, abierta al público de manera gratuita hasta el 14 de diciembre, recorre todo el proceso del concurso, desde la convocatoria internacional hasta los proyectos finales seleccionados.

