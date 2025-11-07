Albert Porta y Carlos Bermúdez, los diseñadores que han renovado la marca de Barcelona

Albert Porta (1989) y Carlos Bermúdez (1988), socios del Estudi Principi, son los diseñadores gráficos responsables de la nueva marca del Ayuntamiento de Barcelona. Aunque no es el primer proyecto institucional en el que trabajan, reconocen que este les ha generado una mezcla de responsabilidad y orgullo. “Hace gracia ir por la ciudad y ver en los carteles algo que has hecho tú”, admiten. Observan con curiosidad las múltiples opiniones que ha suscitado el recién estrenado logotipo y prefieren mantenerse al margen de algunas críticas que lo califican de “partidista”.

Porta es de Sant Andreu y Bermúdez, de Pineda. Se conocieron hace más de diez años, cuando trabajaban juntos en el estudio Mucho. De aquella etapa surgió una sintonía profesional que los llevó a impulsar el Estudi Pràctica -disuelto en 2024- y, poco después, a empezar de cero con el Estudi Principi, especializado en identidad visual y embalaje (el llamado ‘packaging’). Fueron los ganadores del concurso público convocado por la Associació de Disseny Gràfic i Comunicació Visual (adg-fad) para diseñar la nueva marca institucional, que se ha renovado después de 15 años.

La nueva marca del Ayuntamiento de Barcelona diseñada por el Estudi Principi / Ayuntamiento de Barcelona

“No le buscamos cosas políticas”

El encargo del Ayuntamiento de Barcelona fue claro y muy pautado, como suele ocurrir en este tipo de trabajos. Eso hizo que no se les presentara demasiada dificultad para diseñarlo. “Teníamos libertad creativa, pero dentro de unos límites”, cuenta Porta. La idea del ayuntamiento era que fuera una marca “más visible, con más presencia y más reconocible”.

Para lograrlo, explican los diseñadores, era necesario simplificar respecto a la marca anterior. En el ámbito institucional, el logotipo debe servir para todo, “tanto para hablar de una pandemia como de la Mercè”. “La tipografía es la voz del ayuntamiento y debe tener un equilibrio”, apunta Bermúdez.

Albert Porta y Carlos Bermúdez, los dos socios del 'Estudi Principi' / EPC

Ajenos a la polémica -más política que ciudadana- por el nuevo logotipo, ellos mismos aclaran que no buscaron “cosas políticas”. “Ha habido ciertas lecturas políticas detrás de decisiones que son puramente técnicas”, sostiene Bermúdez. Algunos grupos del consistorio -principalmente Junts- han visto una reminiscencia socialista en la nueva marca.

“No tenía sentido que a partir de ahora el ayuntamiento fuera verde o azul. Los colores no están asociados a ningún color político" Albert Porta y Carlos Bermúdez — Diseñadores del Estudi Principi

Al nombre ‘Barcelona’, con una tipografía negra diseñada exclusivamente para esta ocasión, le acompaña el escudo y una franja de color rojo, el mismo color con el que tradicionalmente se identifica al PSC. “Que se vea más el rojo responde a que la marca pueda tener mayor presencia, que se la identifique más fácilmente”, defienden. Mantener el color les parece “de sentido común”, porque es el “heredado”. “No tenía sentido que a partir de ahora el ayuntamiento fuera verde o azul. Los colores no están asociados a ningún color político, sino al ayuntamiento”, insiste Porta.

Una de las particularidades más llamativas de la nueva marca es el uso del escudo. Aunque no se ha podido modificar -“es algo muy sensible”, admiten-, sí se ha cambiado su posición. Ahora aparece después de la palabra Barcelona, y no antes, como era habitual. A diferencia de la mayoría de instituciones, donde el emblema precede al nombre, en este caso el ayuntamiento ha querido que sea la ciudadanía la que vaya por delante, reflejando la idea de una administración que acompaña y se pone al lado de la gente.

De lo institucional a lo cotidiano

Ser los responsables de la nueva marca del ayuntamiento les ha dado visibilidad y proyección. Además, suelen tener la suerte -y el reconocimiento- de que la mayoría de los proyectos les llegan por el boca a boca. En el ámbito institucional, han diseñado la campaña del consistorio 'Joves de Barcelona' y la identidad del Año del Turismo Cultural de la Generalitat, en 2018.

Albert Porta y Carlos Bermúdez, socios del Estudi Principi y diseñadores de la nueva marca del Ayuntamiento de Barcelona. / EPC

Su vinculación con el consistorio continúa: actualmente trabajan en la identidad del Congreso Mundial de la Arquitectura de 2026, con sede en Barcelona. “Se inundará la ciudad con la gráfica que hemos planteado”, presumen.

Sin embargo, reconocen que también disfrutan con los proyectos más pequeños. “A veces nos llegan temas con los que no habíamos trabajado antes”, explican. Tras su hito con la identidad visual del ayuntamiento, ya están inmersos en nuevos encargos: desde la identidad visual de un juego de cartas hasta una gráfica artesana o un proyecto de ingeniería. “Es muy enriquecedor”, aseguran.