Adif adjudica 41,3 millones para mantener el servicio de Rodalies durante las obras en Vallbona y Montcada

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado, a través de Adif, un contrato por 41,3 millones de euros para garantizar el tráfico ferroviario durante las obras de integración del ferrocarril en Vallbona y Montcada i Reixac, en la provincia de Barcelona.

Según ha informado este viernes el Ministerio, el contrato incluye la dotación, modificación y adecuación de las instalaciones de señalización y telecomunicaciones, tanto fijas como móviles del sistema GSM-R, necesarias para ejecutar los proyectos vinculados a la nueva variante de Vallbona y Bifurcació Aigües, así como las medidas correctoras hidrológicas de la Línea de Alta Velocidad Barcelona–Francia a su paso por Vallbona.

Las actuaciones también abarcan las fases provisionales y definitivas de integración de la línea R2 de Rodalies, en su tramo por el casco urbano de Montcada i Reixac. El objetivo es asegurar la funcionalidad del servicio ferroviario en los tramos actualmente en uso que puedan verse afectados por las obras, estableciendo las configuraciones provisionales y fases constructivas necesarias.

El conjunto de estos proyectos se enmarca en el Plan Transformem Rodalies, que engloba diversas actuaciones para tratar de mejorar la red ferroviaria de proximidad del área metropolitana de Barcelona y dacilitar la movilidad de los viajeros.

En paralelo, el Ministerio ha destacado la finalización de la primera fase de las obras de mejora integral de la estación de Montcada-Bifurcació, culminada el pasado lunes 3 de noviembre. Tras esta intervención, se han puesto en servicio nueve vías del futuro esquema de explotación, diseñado para mejorar la capacidad de estacionamiento y tránsito de los trenes de las líneas R3, R4 y R7 de Rodalies.

Así mismo, el Ministerio de Transportes subraya que estos proyectos contribuyen al cumplimiento de varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030: el ODS 9, sobre infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad; el ODS 11, relativo al acceso a sistemas de transporte seguros, accesibles y sostenibles; y el ODS 8, vinculado al crecimiento económico y la generación de empleo.