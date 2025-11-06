Transporte inteligente
Cómo subir gratis al autobús autónomo que recorre Montjuïc en Barcelona
VÍDEO | Barcelona estrena un bus sin conductor que circula por Montjuïc
INNOVACIÓN | Barcelona prueba las primeras paradas de autobús inteligentes
Barcelona ha puesto en marcha un nuevo ensayo de movilidad inteligente que permite a la ciudadanía viajar en un autobús autónomo y totalmente eléctrico. La iniciativa, impulsada por Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), se desarrolla en la zona de Montjuïc y tiene una duración total de diez días, durante los cuales el público puede subir libremente para conocer de cerca el funcionamiento de este innovador vehículo.
Una prueba abierta al público
El autobús autónomo circulará entre el 4 y el 14 de noviembre, todos los días de 9:00 a 19:00 horas, sin necesidad de reserva previa. El acceso es gratuito y se puede realizar en cualquiera de las seis paradas del recorrido que une la plaza Dante con el estadio Olímpico Lluís Companys.
El itinerario incluye las siguientes paradas:
- Plaza Dante
- Avenida Miramar
- Plaza Neptú
- Avenida del Estadi / Paseo Olímpic
- Fundació Joan Miró
- Funicular de Montjuïc
El trayecto, de 1,8 kilómetros, es circular y busca ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de experimentar un viaje en un vehículo sin conductor, en un entorno controlado y seguro.
Tecnología
El vehículo que realiza el servicio es un Karsan Autonomous e-ATAK, un modelo de ocho metros de largo equipado con el sistema de automatización FLOWRIDE.IA, desarrollado por la compañía tecnológica ADASTEC.
Se trata de un autobús con nivel de autonomía 4, capaz de circular sin intervención humana. No obstante, y de acuerdo con la normativa vigente en España, durante toda la fase de pruebas viaja a bordo un conductor de seguridad que supervisa la operación y puede intervenir en caso necesario.
El vehículo es 100 % eléctrico, con una autonomía de hasta 300 kilómetros, y está dotado de sensores y cámaras que permiten detectar objetos, peatones y señales de tráfico, adaptando su conducción a las condiciones del entorno.
La prueba, autorizada por la Dirección General de Tráfico (DGT) dentro del programa estatal de vehículos automatizados, forma parte de la estrategia de TMB para promover la innovación y la movilidad sostenible en Barcelona.
- Historiadores y entidades alertan de una pérdida “irreparable” por el derribo de estaciones de tren centenarias
- Albiol insta a retirar ayudas a las familias de Badalona con hijos absentistas en las escuelas
- Deshauciado el exprofesor de OT Lawrence Maeyer de un solar de Guinardó donde construirán el nuevo CAP
- Más de 5 millones de personas del área de Barcelona recibirán una alarma en el móvil este lunes por la mañana
- Casi 40.000 hogares de Badalona empezarán a pagar el Tributo Metropolitano en 2026
- Había que aprovechar la oportunidad': 275 insomnes invaden los túneles de la L2 en la Cursa del centenario del metro de Barcelona
- Prueba de alerta de Protecció Civil en Catalunya: la alarma que han recibido 5 millones de vecinos del área de Barcelona
- El entorno de la Sagrera ya tiene 633 pisos en construcción y 9.203 más en perspectiva