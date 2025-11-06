Cómo subir gratis al autobús autónomo que recorre Montjuïc en Barcelona

Barcelona ha puesto en marcha un nuevo ensayo de movilidad inteligente que permite a la ciudadanía viajar en un autobús autónomo y totalmente eléctrico. La iniciativa, impulsada por Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), se desarrolla en la zona de Montjuïc y tiene una duración total de diez días, durante los cuales el público puede subir libremente para conocer de cerca el funcionamiento de este innovador vehículo.

Una prueba abierta al público

El autobús autónomo circulará entre el 4 y el 14 de noviembre, todos los días de 9:00 a 19:00 horas, sin necesidad de reserva previa. El acceso es gratuito y se puede realizar en cualquiera de las seis paradas del recorrido que une la plaza Dante con el estadio Olímpico Lluís Companys.

El itinerario incluye las siguientes paradas:

Plaza Dante

Avenida Miramar

Plaza Neptú

Avenida del Estadi / Paseo Olímpic

Fundació Joan Miró

Funicular de Montjuïc

El trayecto, de 1,8 kilómetros, es circular y busca ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de experimentar un viaje en un vehículo sin conductor, en un entorno controlado y seguro.

Un bus autónomo (con conductor de seguridad) en fase de prueba en Montjuïc. / JORDI COTRINA / EPC

Tecnología

El vehículo que realiza el servicio es un Karsan Autonomous e-ATAK, un modelo de ocho metros de largo equipado con el sistema de automatización FLOWRIDE.IA, desarrollado por la compañía tecnológica ADASTEC.

Se trata de un autobús con nivel de autonomía 4, capaz de circular sin intervención humana. No obstante, y de acuerdo con la normativa vigente en España, durante toda la fase de pruebas viaja a bordo un conductor de seguridad que supervisa la operación y puede intervenir en caso necesario.

El vehículo es 100 % eléctrico, con una autonomía de hasta 300 kilómetros, y está dotado de sensores y cámaras que permiten detectar objetos, peatones y señales de tráfico, adaptando su conducción a las condiciones del entorno.

La prueba, autorizada por la Dirección General de Tráfico (DGT) dentro del programa estatal de vehículos automatizados, forma parte de la estrategia de TMB para promover la innovación y la movilidad sostenible en Barcelona.