Movilidad
Barcelona prueba las primeras paradas de autobús inteligentes para mejorar el servicio de TMB
TMB tropieza con la falta de minibuses eléctricos para completar su flota cero emisiones
Barcelona reformará una parada de bus del Eixample a petición de una vecina de Fort Pienc
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha puesto en marcha una prueba piloto de paradas de autobús inteligentes con el objetivo de mejorar el servicio y la operativa de la flota.
Para ello, en una quincena de paradas se ha instalado una nueva tecnología que proporciona al operador información en tiempo real de lo que sucede en las zonas de estacionamiento, lo que le permitirá ajustar la oferta de bus a la demanda y mejorar la atención a los usuarios.
Se trata de una solución innovadora de la empresa canadiense Buspas que ha ganado el reto de mejora del servicio de la red de bus lanzado por el Barcelona Innova Lab Mobility (BILM), iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona y Fira de Barcelona, conjuntamente con TMB.
Según explica el consistorio, con esta tecnología se espera tener un mayor conocimiento sobre el funcionamiento de la red, con la cuantificación y posicionamiento de posibles interrupciones, así como eventuales ocupaciones de los carriles reservados a los autobuses.
También disponer de más información sobre el comportamiento de las personas usuarias del servicio de bus, tanto en lo que se refiere al perfil de usuarios como a la estacionalidad del uso.
La prueba piloto tendrá una duración de un año y después se analizarán los datos obtenidos y se evaluarán eventuales futuros usos y aplicaciones. El proyecto tiene un coste de 97.200 euros, de los que el 80% será asumido por el Ayuntamiento de Barcelona.
- Historiadores y entidades alertan de una pérdida “irreparable” por el derribo de estaciones de tren centenarias
- Albiol insta a retirar ayudas a las familias de Badalona con hijos absentistas en las escuelas
- Deshauciado el exprofesor de OT Lawrence Maeyer de un solar de Guinardó donde construirán el nuevo CAP
- Más de 5 millones de personas del área de Barcelona recibirán una alarma en el móvil este lunes por la mañana
- Casi 40.000 hogares de Badalona empezarán a pagar el Tributo Metropolitano en 2026
- Había que aprovechar la oportunidad': 275 insomnes invaden los túneles de la L2 en la Cursa del centenario del metro de Barcelona
- Prueba de alerta de Protecció Civil en Catalunya: la alarma que han recibido 5 millones de vecinos del área de Barcelona
- El entorno de la Sagrera ya tiene 633 pisos en construcción y 9.203 más en perspectiva