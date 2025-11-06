Barcelona prueba las primeras paradas de autobús inteligentes para mejorar el servicio de TMB

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha puesto en marcha una prueba piloto de paradas de autobús inteligentes con el objetivo de mejorar el servicio y la operativa de la flota.

Para ello, en una quincena de paradas se ha instalado una nueva tecnología que proporciona al operador información en tiempo real de lo que sucede en las zonas de estacionamiento, lo que le permitirá ajustar la oferta de bus a la demanda y mejorar la atención a los usuarios.

Se trata de una solución innovadora de la empresa canadiense Buspas que ha ganado el reto de mejora del servicio de la red de bus lanzado por el Barcelona Innova Lab Mobility (BILM), iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona y Fira de Barcelona, conjuntamente con TMB.

Según explica el consistorio, con esta tecnología se espera tener un mayor conocimiento sobre el funcionamiento de la red, con la cuantificación y posicionamiento de posibles interrupciones, así como eventuales ocupaciones de los carriles reservados a los autobuses.

También disponer de más información sobre el comportamiento de las personas usuarias del servicio de bus, tanto en lo que se refiere al perfil de usuarios como a la estacionalidad del uso.

La prueba piloto tendrá una duración de un año y después se analizarán los datos obtenidos y se evaluarán eventuales futuros usos y aplicaciones. El proyecto tiene un coste de 97.200 euros, de los que el 80% será asumido por el Ayuntamiento de Barcelona.