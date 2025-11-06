MAPA | Seis ciudades del área de Barcelona lidian con alquileres más altos que los de la capital catalana

El alquiler sigue lejos de dejar de ser una losa para cada vez más familias de Barcelona y su conurbación. Los últimos datos de contratos hechos públicos por el Institut Català del Sòl (Incasòl), correspondientes al segundo trimestre de 2025, reflejan que un total de 13 urbes metropolitanas firmaron alquileres por encima de los 1.000 euros al mes de media entre abril y junio de este año, tres más que en el último balance. El problema del acceso a la vivienda se ha enquistado en los últimos años en el continuo urbano de Barcelona, que cada vez actúa más al unísono respecto a las tendencias de Barcelona. Más allá de la expulsión de vecinos de zonas céntricas a las periferias, año a año, más ciudades metropolitanas conviven con los mismos vicios que han contribuido a la escalada de precios en la capital.

Los datos del Incasòl reflejan así que seis de estas localidades lidian con arrendamientos más caros que los de la capital catalana. Destacan aquí Esplugues (1.503,33 euros de media al mes), Begues (1.378,99), Tiana (1.371,08), Sant Just Desvern (1.328,90), Sant Cugat del Vallès (1.310,58) y Sant Climent de Llobregat (1.195,86). Barcelona las sigue con 1.135,55 euros mensuales. Así, otras seis localidades se ubican por encima de esa cifra simbólica de los 1.000 euros al mes. Son: Montgat (1.112,09 euros al mes), Sant Joan Despí (1.109,17), Castelldefels (1.103,20), Cervelló (1.037,14), Gavà (1.021,03) y El Papiol (1.018,63).

En el extremo opuesto, tan solo dos municipios bajan de los 700 euros mensuales en los arrendamientos firmados durante el segundo trimestre del 2025: Santa Coloma de Gramenet (661,74) y Badia del Vallès (354,10). Con todo, la comparativa intertrimestral expone que los precios de los contratos registraron aumentos en 25 de los 36 municipios que integran el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) respecto a los tres primeros meses del año. Lo que implica que en 11 de ellos bajaron. Una tendencia diametralmente opuesta a la experimentada en el primer trimestre del 2025.

Aumento interanual

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, celebró este miércoles 5 de noviembre que los datos mantenían la "tendencia a la contención de los precios del alquiler, con una reducción acumulada de un 4,9% en Barcelona ciudad y un 1,9% en el conjunto de los municipios declarados zona de mercado residencial tenso”. Los datos reflejan esa bajada si se comparan las cifras del primer trimestre de 2024 —a finales del cual empezó a funcionar la restricción de los alquileres en las zonas tensionadas— y las del segundo trimestre del 2025, las últimas disponibles.

Si se amplía el foco y se observa la evolución de los alquileres en el ámbito funcional metropolitano —que se compone de las comarcas del Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental y Vallès Oriental— se ve también esa contención en el mismo periodo de tiempo —los alquileres bajan un 1,5% en esta área—.

Sin embargo, si la comparativa se hace de forma interanual y se toma como referencia el segundo trimestre de 2025 —el primero completo con la limitación de los arrendamientos en marcha— los datos no son tan positivos. En este caso, en la Gran Barcelona los contratos subieron un 3,56%. De hecho, si se mide la evolución intertrimestral, los alquileres en la región metropolitana también subieron en verano un 3,72% respecto a los registros de los tres primeros meses de 2025. Por contra, el número de contratos firmados sigue a la baja desde el primer trimestre del 2024.

Más allá de la regulación de los alquileres, entidades por el acceso a la vivienda insisten desde hace tiempo en la necesidad de ampliar de forma urgente el parque de vivienda pública —todavía casi inexistente— o poner freno al aumento de pisos turísticos y de alquileres por habitaciones o de temporada, una fórmula usada en ocasiones con el fin de esquivar las limitaciones aplicadas en estas localidades al ser declaradas zonas tensionadas. De hecho, la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona refleja en su análisis de los datos del Incasòl que el segmento de los contratos temporales muestra una evolución "aparentemente más dinámica" a la del alquiler tradicional y señala que, en Catalunya se registraron 3.177 contratos temporales durante el segundo trimestre de 2025, un 23,6% más que hace un año.

Alta demanda, usos alternativos e infravivienda

La alta demanda en el mercado del alquiler, que cada año va a más, y las dificultades para cumplir con los requisitos que permiten acceder a una vivienda en propiedad son una combinación que dificultan cada vez más el acceso a una vivienda, a pesar de la contención de precios a la que pueda contribuir la regulación. Entidades vecinales de cada vez más municipios metropolitanos reclaman a las administraciones que hagan frente a usos alternativos de la vivienda como los pisos turísticos, que distintos consistorios ya han anunciado que vetarán en 2028 a raíz de un decreto de la Generalitat de Catalunya.

El alquiler de temporada es otra vía de escape que lleva a que ciudades como L'Hospitalet de Llobregat tengan anuncios con habitaciones puestas en el mercado por casi 900 euros al mes, cuando la media de los contratos de alquiler tradicional en la ciudad es de 848,63 euros. Bloques enteros han visto como, igual que ocurre en Barcelona, los propietarios han dejado de renovar sus contratos para convertir sus viviendas en pisos para estudiantes internacionales.

Los datos del Incasòl muestran como, en el último trimestre, los alquileres han subido en todas las urbes del Barcelonès si se compara con las cifras de enero a marzo de este año, siendo Santa Coloma de Gramenet la única con los precios estables (+0,5%). En Barcelona (+4,44%) y L'Hospitalet (4,8%) las subidas son más notorias, pero quedan aún lejos de las de Badalona (+13,63%), que ya roza los 1.000 euros mensuales de media (996,11), y Sant Adrià del Besòs (+12,40%). Mientras crecen los precios, sin embargo, en estas mismas urbes se cronifica también otro fenómeno: el ralquiler de habitaciones. Plataformas, profesionales del sector y estudios académicos destacan que cada vez hay más familias enteras, la mayoría de origen migrante, condenadas a vivir en una misma habitación, a veces, incluso sin derecho a zonas comunes.