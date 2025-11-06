Incidencias
Las lluvias torrenciales en Sabadell obligan a cortar el tráfico en cuatro puentes de la Gran Via
DIRECTO | Alerta por lluvias torrenciales en Barcelona y resto Catalunya, en directo: última hora de Protecció Civil, Meteocat y plan Inuncat
DIRECTO | Última hora del tráfico e incidencias en Rodalies Renfe Catalunya y aeropuerto del Prat, en directo: estado de las carreteras, AP-7 y afectaciones al transporte
Las lluvias torrenciales se han dejado ver en lo que va de mañana en Sabadell, con las consecuentes incidencias en la ciudad. El Ayuntamiento se ha visto obligado a cortar el tráfico en cuatro puentes de la Gran Via.
Los Bombers de la Generalitat han recibido once avisos desde la cocapital vallesana. Según ha avanzado 'Ràdio Sabadell', los servicios de emergencia también han intervenido en la calle Joaquim Blume para sacar un coche que se había quedado bloqueado por la gran cantidad de agua acumulada.
El paso de varios frentes, unido a la formación de un sistema de bajas presiones en el Mediterráneo norte, dejan este jueves una jornada con inestabilidad en la Península y Baleares, con precipitaciones, ocasionalmente fuertes, y rachas muy fuertes de viento en Galicia, cordillera cántabra, noreste, este y sureste peninsular, y un descenso de temperaturas máximas.
En Catalunya, se confirma un episodio de fuertes precipitaciones con tormentas este jueves. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha presidido la reunión del comité técnico del plan INUNCAT, que está activado en fase de alerta.
