Las lluvias torrenciales dejan calles cortadas en Sant Cugat: el puente de la estación está totalmente inundado

Sant Cugat del Vallès ha amanecido este jueves, 6 de noviembre, bajo un intenso aguacero que en pocos minutos ha colapsado parte de la ciudad. Las fuertes precipitaciones, que han descargado más de 25 litros por metro cuadrado en apenas media hora, como ha avanzado 'Tot Sant Cugat', han provocado inundaciones rápidas en distintos puntos del municipio y la interrupción del tráfico en varias vías principales.

La calle Martorell, donde su ubica el famoso puente de la estación, ha quedado totalmente anegado, obligando a su cierre completo por parte de la Policía Local. De hecho, este es uno de los puntos tradicionalmente más conflictivos del municipio en episodios de lluvia intensa. También se han visto afectadas la rambla del Celler, la Riera de Sant Cugat y Can Caldés, donde el agua ha cubierto parte de la calzada.

Servicios municipales limpian el puente de la calle Martorell / Ayuntamiento Sant Cugat

Los Bombers de la Generalitat han recibido seis avisos por inundaciones y acumulaciones de agua, especialmente en bajos y aparcamientos, aunque no se han registrado daños personales. Además, Trànsit ha informado del corte de la carretera BP-1413 (que conecta Sant Cugat con Cerdanyola) por acumulación de agua en la calzada. Hacia las 9.30 horas, la lluvia ha empezado a remitir, pero el Ayuntamiento mantiene la fase de alerta y pide evitar desplazamientos innecesarios ante la posibilidad de nuevos episodios de lluvia intensa a lo largo del mediodía.

“Las actuaciones preventivas han evitado daños mayores”

El alcalde Josep Maria Vallès ha explicado que el consistorio activó la fase de alerta el miércoles por la mañana, en coordinación con Protecció Civil y el Departament d’Interior de la Generalitat, para anticiparse al temporal.

“Desde el primer momento, los distintos departamentos del Ayuntamiento han trabajado de forma coordinada con la Generalitat para preparar la ciudad ante el aviso de fuertes lluvias. Se hicieron tareas preventivas para evitar problemas, aunque la lluvia llegó antes de lo previsto y con mucha más intensidad”, ha explicado Vallès.

Aun así, el alcalde ha subrayado que no se han registrado daños personales, aunque “algunos vehículos y motocicletas han quedado atrapados y varios bajos y pisos han sufrido pequeñas inundaciones”. Vallès ha señalado que el consistorio está centrado en mejorar las actuaciones preventivas ante fenómenos meteorológicos como este: “Tenemos la ciudad que tenemos, pero podemos trabajar para mejorar las actuaciones previas antes de episodios de lluvias intensas o fuertes ventadas”, ha afirmado.

El Ayuntamiento de Sant Cugat ha reunido al Centro de Coordinación Municipal con los responsables políticos y servicios de emergencia para estudiar la situación de lluvias torrenciales / Ayuntamiento Sant Cugat

El alcalde también ha indicado que las previsiones apuntan a nuevas lluvias alrededor del mediodía, por lo que la Policía Local mantiene cortadas varias vías de la ciudad por precaución. “Especialmente en zonas como la Riera de Sant Cugat, Can Caldés o Can Calopa, donde el caudal de agua se concentra con fuerza cuando llueve, pedimos a la ciudadanía que evite desplazarse”, ha advertido.

Desde primera hora, Mossos d’Esquadra, Policía Local y Protección Civil han trabajado en tareas preventivas y de desvío del transporte público, lo que ha provocado algunas molestias, “pero son necesarias para garantizar la seguridad”, ha añadido Vallès.

El consistorio prevé volver a reunir el Centro de Coordinación Municipal a media mañana para evaluar la situación y decidir si se reanudan con normalidad las actividades de tarde, aunque todo apunta a que el episodio remitirá en las próximas horas.

Transporte público con desvíos y retrasos

La teniente de alcalde de Gestión Urbana, Cristina Paraira, ha detallado que el transporte público ha funcionado en todo momento, aunque con desvíos puntuales y supresión de algunas paradas en calles anegadas.

“Algunas líneas urbanas y un par de interurbanas se han visto afectadas, pero ya están volviendo a circular, aunque con retrasos respecto al horario habitual”, ha explicado Paraira.

Por su parte, el teniente de alcalde Berant Picornell (ERC) ha hecho un llamamiento a la prudencia ciudadana, recordando que hay puntos del municipio especialmente sensibles a las lluvias.

“El paso del carrer Martorell es un punto negro conocido. Estamos estudiando mecanismos para poder cerrar automáticamente las zonas que sabemos que se inundan con facilidad cuando cae una tromba como la de hoy”, ha señalado. Picornell ha insistido en la necesidad de que la ciudadanía no cruce pasos inundados y actúe con sentido común.

Finalmente, el alcalde Vallès ha concluido que el Ayuntamiento prefiere cortar las vías conflictivas con antelación, aunque eso genere quejas vecinales: “Sabemos que hay puntos críticos en Sant Cugat, y si hace falta los cerraremos horas antes. Es mejor prevenir que lamentar”, ha remarcado