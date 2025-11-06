La lluvia inunda el parque fluvial del Besòs y descarga sin grandes afectaciones en Barcelona

El episodio de lluvia intensa de este jueves ha respetado Barcelona en líneas generales, pero ha dejado algunas incidencias puntuales vistosas, como la inundación total del parque fluvial del río Besòs a su paso por la capital, Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià de Besòs. El gran caudal acumulado por las precipitaciones en el Vallès, donde sí ha habido afectaciones relevantes, ha desbordado el río y el agua ha cubierto todo el paseo lineal que discurre junto al cauce.

Paneles informativos advierten a la población que el parque fluvial está cerrado hoy por "inundación total", como ha podido comprobar EL PERIÓDICO. Ciudadanos del entorno, curiosos ante el paisaje inusual, observaban esta mañana la abundancia de agua que bajaba por el tramo final del Besòs y que arrastraba ramas y restos vegetales, algunas pequeñas y otras de dimensiones considerables.

El caudal del Besòs se ha multiplicado por más de 100 en unas tres horas de diferencia. La Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha registrado 2,19 metros cúbicos por segundo a las 07:30 horas de este jueves en el río a la altura de Santa Coloma, mientras que la cantidad de agua que bajaba en el mismo punto se ha disparado a 255 metros cúbicos por segundo a las 10:30 horas. A su vez, el nivel del agua ha marcado una altura de 2,59 metros en Santa Coloma a las 10:25 horas, cuando no alcanzaba los tres centímetros en torno a las siete de la mañana.

En la capital, las afectaciones a la movilidad han sido reducidas. Por ejemplo, el acceso de La Rambla / Teatre Liceu de la estación Liceu de la línea 3 del metro ha sido cerrado por acumulación de agua, aunque los usuarios pueden bajar al andén por el acceso La Rambla / Mercat de la Boqueria, que permanece abierto.

En la Ronda de Dalt, la lluvia ha provocado afectaciones viarias entre Via Júlia y Vall d’Hebron en sentido Llobregat, y en L’Hospitalet de Llobregat en sentido Besòs.

El detalle de las afectaciones y últimas horas puede consultarse en el directo de EL PERIÓDICO.

En Directo

Retraso de 40 minutos en la R3 Rodalies de Catalunya ha informado que el tren 77303 de la línea R3, que salía de La Garriga a las 09:27 h con destino a La Tor de Querol-Enveig, circula con un retraso de 40 minutos debido a la meteorología adversa.

Circulación normalizada en la R2 Nord Rodalies ha informado que la circulación en la línea R2 Nord se ha normalizado tras la incidencia en la infraestructura registrada entre Cardedeu y Llinars. Los usuarios afectados por este u otras incidencias epueden descargar un justificante en la web de Rodalies.

Situación en la R4 Rodalies de Catalunya ha informado a las 11:43 horas que la circulación de la línea R4 ha sido restablecida entre Sabadell Sud y Terrassa Est, aunque los trenes registran demoras que pueden superar los 25 minutos de media debido a la incidencia meteorológica. Por ahora, se mantiene el servicio complementario por carretera entre Sabadell Sud y Terrassa Est; entre Terrassa y Sant Vicenç de Castellet - Manresa; y entre Terrassa y Manresa, con paradas intermedias

Normalizadas las frecuencias en tres líneas del TRAM La red de tranvías de Barcelona (TRAM) ha informado que las líneas T1, T2 y T3 circulan con frecuencias de paso normalizadas tras las afectaciones ocasionadas por el temporal en las últimas horas.