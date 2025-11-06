Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La lluvia inunda el parque fluvial del Besòs y descarga sin grandes afectaciones en Barcelona

El caudal del río a su paso por Santa Coloma se ha disparado de dos metros cúbicos por segundo a 255 en tres horas de diferencia y ha obligado a cerrar todos los accesos a la ribera

La lluvia inunda el parque fluvial del Besòs / ZOWY VOETEN / VÍDEO: Z. VOETEN / M. TUDELA

Meritxell M. Pauné

Jordi Ribalaygue

Barcelona
El episodio de lluvia intensa de este jueves ha respetado Barcelona en líneas generales, pero ha dejado algunas incidencias puntuales vistosas, como la inundación total del parque fluvial del río Besòs a su paso por la capital, Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià de Besòs. El gran caudal acumulado por las precipitaciones en el Vallès, donde sí ha habido afectaciones relevantes, ha desbordado el río y el agua ha cubierto todo el paseo lineal que discurre junto al cauce.

Paneles informativos advierten a la población que el parque fluvial está cerrado hoy por "inundación total", como ha podido comprobar EL PERIÓDICO. Ciudadanos del entorno, curiosos ante el paisaje inusual, observaban esta mañana la abundancia de agua que bajaba por el tramo final del Besòs y que arrastraba ramas y restos vegetales, algunas pequeñas y otras de dimensiones considerables.

El caudal del Besòs se ha multiplicado por más de 100 en unas tres horas de diferencia. La Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha registrado 2,19 metros cúbicos por segundo a las 07:30 horas de este jueves en el río a la altura de Santa Coloma, mientras que la cantidad de agua que bajaba en el mismo punto se ha disparado a 255 metros cúbicos por segundo a las 10:30 horas. A su vez, el nivel del agua ha marcado una altura de 2,59 metros en Santa Coloma a las 10:25 horas, cuando no alcanzaba los tres centímetros en torno a las siete de la mañana.

En la capital, las afectaciones a la movilidad han sido reducidas. Por ejemplo, el acceso de La Rambla / Teatre Liceu de la estación Liceu de la línea 3 del metro ha sido cerrado por acumulación de agua, aunque los usuarios pueden bajar al andén por el acceso La Rambla / Mercat de la Boqueria, que permanece abierto.

En la Ronda de Dalt, la lluvia ha provocado afectaciones viarias entre Via Júlia y Vall d’Hebron en sentido Llobregat, y en L’Hospitalet de Llobregat en sentido Besòs.

El detalle de las afectaciones y últimas horas puede consultarse en el directo de EL PERIÓDICO.

