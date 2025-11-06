La justicia avala que las terrazas de la plaza del Sol abran hasta la una desde este viernes

Las terrazas de bares y restaurantes de la plaza del Sol, en el corazón de Gràcia, podrán funcionar con el mismo horario que el resto de Barcelona a partir de este mismo viernes. Es decir, sin el recorte horario que decretó en 2022 el Ayuntamiento de Barcelona con el objetivo de reducir la contaminación acústica y molestias en la zona. Será una medida provisional hasta que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) se pronuncie definitivamente. El colectivo afectado, representado por el Gremi de Restauració de Barcelona, batallaba desde entonces contra la medida. El juzgado de los Contencioso-Administrativo nº12 les dio la razón a principios de año, pero el consistorio apeló. La patronal solicitó entonces la ejecución eventual de la sentencia, que una magistrada del mismo juzgado ha ordenado ahora.

Por su parte, "el ayuntamiento recuerda que se trata de la aplicación provisional de una sentencia que no es firme", señalan fuentes del distrito. Y subrayan que precisamente presentaron el recurso contra la sentencia del 31 de enero porque siguen "considerando la medida --la reducción horaria-- necesaria, justificada y efectiva para reducir el ruido en la plaza del Sol y preservar el descanso de los vecinos".

Aunque el ayuntamiento recurriera también la nueva decisión judicial, esta se mantendrá vigente hasta que el TSJC ratifique o anule la sentencia, se especifica en el auto. De ese modo, la decena de terrazas con seis mesas en la plaza del Sol podrán abrir en el horario general de la capital catalana, de domingo a jueves, hasta las 00.00 horas; y los viernes, sábados y vigilias de festivo hasta la 1.00 horas. Hasta ahora, habían tenido que hacerlo con un doble horario. En verano hasta las 23.00 y a las 00.00 horas, respectivamente. Y en invierno (el actual) todos los días hasta las 00.00 horas. Por tanto, el primer día en que se notará el cambio --la notificación se ha producido esta semana-- será este viernes, en que podrán funcionar de nuevo hasta la 1.00 horas.

Evitar más perjuicios económicos

Tras la sentencia Contencioso-Administrativo, el Gremi se basó en el perjuicio económico entre los afectados para justificar que se restableciese provisionalmente el horario perdido. Aunque el ayuntamiento alegó que no procedía, el juzgado ha hecho prevalecer los intereses del colectivo que estos tres años ha podido abrir menos horas que el resto de la hostelería. Y ha considerado que no habría daños para los intereses públicos.

En el documento judicial se aclara que "dado que la sentencia únicamente anula la resolución recurrida en cuanto al avance del horario de cierre de las terrazas, no queda afectada la ampliación del número de mesas", teniendo en cuenta que los veladores cuentan con una ampliación de dos mesas como contrapartida. No obstante, su uso es limitado a unas franjas horarias y varía según la estación del año, siendo un caso singular.

El director general del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols, celebra que la justicia les dé, de momento, la razón, subrayando que el origen de los problemas en la zona "no son las terrazas, sino fenómenos como los botellones, el incivismo, los desórdenes públicos, los servicios de limpieza y demás, que nada tienen que ver con la hostelería", sostiene. Sin embargo, recalca que los responsables de los locales intentan evitar que haya molestias en sus veladores en la medida de sus posibilidades, y en este sentido insiste en que el gremio ha manifestado repetidamente al gobierno municipal su "voluntad" de ·trabajar conjuntamente con el sector otras estrategias para reducir la contaminación acústica".

Pallarols afirma que no quieren una "mera victoria moral", sino que el objetivo sigue siendo "hacer desaparecer todas las restricciones horarias". Recordando que ya lo lograron en diciembre de 2023 en Ciutat Vella (en diciembre de 2023) y que lucharán para que prevalezca un único horario de ciudad, que consideran "adecuado, razonable y coherente con el carácter mediterráneo de Barcelona", pese a ser "menos extenso que el de la mayoría de las ciudades del país".

El quid de la cuestión en la sentencia

La resolución de hace nueve meses anuló la restricción en la plaza del Sol. Se fundamentó en que "el informe de evaluación de impacto acústico no puede servir como prueba de que los ruidos procedentes de las terrazas determinan que se superen los límites de inmisión acústica". La patronal había aportado una prueba pericial para rebatir la colocación del sonómetro en las mediciones municipales, afirmando que estas no cumplían los requisitos normativos.

En el fallo judicial se argumentó que para determinar las molestias a los vecinos "habrá que colocar el micrófono a la distancia de su fachada señalada en la normativa". Al no haber sido así, proseguía el juzgado, "no puede considerarse acreditado que se superen los límites máximos" en la ciudad. El ayuntamiento replicó que había hecho bien la medición y que por ello recurría y seguía velando por el cumplimiento del recorte, que ahora ha levantado la justicia provisionalmente.