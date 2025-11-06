Ferrocarrils prevé mover un 50% más de viajeros y superar a Rodalies en cinco años

En poco tiempo, Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) se parecerá a lo que es hoy lo que un huevo a una castaña. Lo ha venido a explicar este jueves su presidente, Carles Ruiz, que está pilotando una transformación fruto de la entrada en servicio de nuevos servicios en todo el territorio. El impacto se puede resumir en una cifra clara: en solo cinco años, el número de usuarios aumentará un 50% y superará los que actualmente tiene Rodalies en toda Catalunya.

En 2024, el núcleo de Rodalies de Barcelona sumó 117,5 millones de viajeros y los servicios regionales se mantuvieron en 10 millones. Ferrocarrils transportó a 100 millones. Pero en 2030, espera alcanzar los 150 millones.

Nuevos servicios

El crecimiento será paulatino. En verano de 2026 entrará en servicio la línea de Rodalies entre Lleida y Terrassa que operará Ferrocarrils, con una oferta de 14 circulaciones diarias por sentido entre Lleida y Cervera, cinco de las cuales prolongarán el recorrido hasta Terrassa.

Pocos meses después, entre finales de 2026 e inicios de 2027, empezará a operar la RAeroport, la nueva línea entre Barcelona y el aeropuerto, que beneficiará entre 7 y 9 millones de viajeros anuales.

Aumento de flota

La primera fase del tranvía de Tarragona, el TramCamp, entrará en funcionamiento en 2028; mientras que la conexión de la línea Llobregat Anoia y el Vallès en Gràcia con la prolongación de la L8 estará lista en 2030, lo que supondrá un incremento de usuarios de 15 millones.

Todo ello requerirá un aumento de flota. Por ahora, a los siete tranvías eléctricos que FGC ha comprado a Stadler se sumará la compra de 38 trenes que darán servicio a la prolongación de la L8 y que permitirán iniciar la renovación de los convoyes de la línea Llobregat-Anoia. Este concurso se licitará en breve.

El presidente de FGC, Carles Ruiz, durante su intervención en el Fòrum Empresarial del Llobregat, junto a Santiago Ballesté, presidente de UPMBALL. / El Periódico

Garantizar la movilidad

El presidente de FGC ha indicado en un encuentro con empresarios del Baix Llobregat y L’Hospitalet organizado por UPMBALL que el aumento de viajeros responde a estos proyectos actualmente en construcción, pero “habrá más”.

El objetivo es materializar la descentralización de FGC como operador y gestor más allá de las coronas metropolitanas de Barcelona, puesto que el crecimiento de población previsto en Catalunya en los años futuros requerirá garantizar la movilidad alrededor de las otras grandes urbes en todo el territorio catalán.

11 unidades de control

Es así como FGC ya se está preparando para convertirse en una nueva y gran empresa pública de movilidad que gestionará servicios de todo tipo, en lo que será "un gran cambio cultural", ha incidido Ruiz. Ello incluye la creación de 11 unidades de control que trabajarán de forma autónoma en distintos puntos del territorio y permitirán a la vez su visualización conjunta a través de una plataforma única.

Esta estrategia responde a la experiencia que FGC vivió en el gran apagón del pasado mes de abril. “Los planes de contingencia tenían en cuenta la posibilidad de colapso en una línea, pero no que todo el sistema quedase a oscuras”, ha explicado Ruiz. Las estaciones de montaña, los funiculares y los trenes turísticos quedaron completamente a ciegas. En adelante, las estaciones de esquí tendrán su propio centro de control, como también lo tendrá el tranvía de Tarragona, y así con el resto.

Aumento de plantilla

El crecimiento implicará además engrosar una compañía que cuenta actualmente con 2.150 trabajadores. A falta de concretar las cifras, por el momento requiere a 70 nuevos maquinistas que conducirán los trenes de las líneas del aeropuerto y de Lleida. Las plazas para las Rodalies de Lleida ya se publicaron en julio.