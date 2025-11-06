El doble de feligreses en cinco años: la asistencia a misa sube en Barcelona desde la pandemia

El inesperado giro espiritual de la estrella internacional Rosalía, que presenta esta semana su disco ‘Lux’, ha levantado un runrún en Barcelona: ¿resurge la fe católica? La frivolidad de la asociación de ideas no invalida la pregunta, porque la capital catalana y su entorno vive en los últimos años un contundente cambio sociológico. Y en los altares se nota también.

El Arzobispado de Barcelona observa de cerca la evolución de religiosidad de la población y ha elaborado un diagnóstico cuantitativo a partir de las encuestas del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat de Catalunya y el crecimiento de residentes en la provincia de Barcelona constatado por el Idescat. Según este cálculo, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, "el número de personas que asisten regularmente a misa católica" en las comarcas de Barcelona se habría "doblado en cinco años", en el marco de “un aumento generalizado de la asistencia a los oficios religiosos de las diferentes creencias que hay en Catalunya desde la Covid-19”.

El CEO dispone de datos semestrales sobre la asistencia a oficios religiosos: pregunta a los encuestados si van a centros de culto “alguna vez al año”, “una vez al mes”, “una vez a la semana o más” o si no van “nunca”. Este último grupo es el mayoritario, si bien su hegemonía se ha reducido: en julio de 2020 el 77,8% de la muestra aseguraba que no iba nunca a oficios, frente al 67,6% de este verano. Una caída de diez puntos, que van a parar al resto de categorías.

Los que afirman acudir a un templo de forma semanal suponen ahora el 11,2% (hace cinco años eran el 5,4%) y los que van cada mes son otro 8,9% (eran el 5%). Ambos grupos suman el 20,1% de la población, el doble que hace un lustro. Dicho de otro modo, hoy uno de cada cinco barceloneses son practicantes. Por otro lado, los que asisten a oficios esporádicamente -alrededor de una vez al año- han repuntado ligeramente y pasan del 10,4% al 12%.

Puesto que en toda la provincia de Barcelona viven ya 5.949.249 vecinos de múltiples credos, los practicantes regulares serían casi 1,2 millones. También según el CEO, hoy el 54,4% de la población se declara católica. Aunque las comunidades de otros credos tienden a ser más practicantes, el Arzobispado basa su cálculo del doble de afluencia a misa en la extrapolación a la comunidad católica de los porcentajes generales de asistencia a oficios. Estima así que los barceloneses que van a misa católica con asiduidad podrían haber pasado de unos 314.000 en el año 2020 a 650.000 en 2025. Por la misma lógica aproximativa, habría casi 400.000 visitantes esporádicos, que harían llegar a un millón de personas la afluencia general a las parroquias.

El ‘boom’ de población

En este quinquenio, la provincia ha crecido notablemente en población al incorporar un cuarto de millón de habitantes. El factor migratorio y en especial el auge de llegadas de América Latina es evidente que tiene un papel en la religiosidad al alza, si bien todavía no ha podido cuantificarse apropiadamente. Tampoco el Arzobispado se aventura a establecer ninguna causa-efecto. Estima, eso sí, que el total de católicos en la demarcación ya llega a 3,25 millones al haber sumado 200.000 nuevos fieles.

Otros estudios, como el primer informe anual del Observatorio de las Migraciones y el Refugio de Barcelona, presentado este septiembre, dan pistas en la misma línea. El 53,6% de la población con nacionalidad extranjera o doble se declara cristiana, un 27,1% agnóstica o atea, un 10,8% islámica y el 8,6% restante se identifica con otras religiones, indicaba este documento. Entre los cristianos con pasaporte extranjero, el 89,2% serían católicos, el 10% evangelistas o protestantes y el resto, muy pocos, ortodoxos.

También constata una asiduidad al culto muy superior: “Entre las personas creyentes, un 51,4% de las que tienen ciudadanía extranjera o doble son practicantes, en comparación con el 28,2% de las que tienen ciudadanía española”. Este ‘gap’, sin embargo, hay que tener en cuenta que “no se distribuye homogéneamente”. Mientras que un 88,6% de musulmanes con nacionalidad extranjera o doble son practicantes, en el caso de los cristianos son el 45,3%.

El mismo estudio, como ha explicado EL PERIÓDICO, revela que Barcelona es la capital española con más proporción de extranjeros y donde más crece. Aumenta el doble que en Madrid, València o Palma desde 2010 y supone el 35,4% del censo. Entre los barceloneses de origen extranjero, más de la mitad se declaran de centro-derecha.