Detenido en Santa Coloma de Gramenet un fugitivo de Italia que empleó cuatro identidades falsas

Agentes de la Policía Nacional han localizado y detenido en Santa Coloma de Gramenet a un individuo al que le constaba una orden europea de detención y extradición por varios delitos contra la propiedad emitida por Italia, que superan los diez años de cárcel.

Una vez fue identificado, la policía comprobó que sobre el arrestado también constaba una resolución de expulsión de cuatro años por parte de la Subdelegación de Gobierno en Barcelona.

El individuo fue detenido previamente por agentes de los Mossos d’Esquadra, a quienes se identificó como ciudadano chileno. La policía catalana dio parte a la Policía Nacional para verificar su documentación, que a su vez comprobó que el detenido presentaba un pasaporte argentino. Tras revisar sus pertenencias, encontraron otro pasaporte argentino aunque con diferente filiación, además de varios documentos de identidad y licencias de conducir tanto nacionales como internacionales.

La Policía Nacional solicitó la veracidad de dichos documentos a través del 'Punto Atenas', que dictaminó la falsificación de los documentos. Este servicio funciona a modo de un "call center policial" al que cualquier agente puede dirigirse para hacer una consulta sobre la veracidad de documentos que los ciudadanos exhiben cuando son requeridos para ello.

Finalmente, el individuo fue detenido por un presunto delito de falsificación documental además de por constarle una orden de extradición emitida por Italia con su filiación verdadera. Tras ser puesto a disposición de la Audiencia Nacional, esta decretó su ingreso en prisión, a la espera de ser extraditado.