Desalojada en Granollers una familia con tres menores durante el episodio de lluvias torrenciales
El consistorio asegura que ha ofrecido una alternativa temporal mientras el colectivo denuncia la falta de soluciones ante el desalojo de un gran tenedor
Una familia con tres menores ha sido desalojada este jueves por la mañana en Granollers (Vallès Oriental), en pleno episodio de alerta por lluvias intensas y riesgo de inundación. El operativo se ha llevado a cabo en un piso propiedad de un gran tenedor del barrio, que ya había sido objeto de una orden de lanzamiento anterior en septiembre, finalmente aplazada.
Fuentes municipales han señalado que el juzgado ha ordenado ejecutar el desahucio y que el consistorio no ha dispuesto de margen legal para detenerlo. “El Ayuntamiento ha hecho seguimiento del caso y ha ofrecido una alternativa habitacional temporal mientras la familia busca una nueva vivienda”, han precisado desde el consistorio. La familia, según las mismas fuentes, figura en la lista de espera de la Mesa d’Emergència de la Generalitat y la del propio Ayuntamiento, que dispone actualmente de 46 pisos destinados a situaciones de emergencia social.
El Ayuntamiento ha recordado además que, aunque la vivienda pertenece a un gran propietario, la legislación actual ya no obliga a ofrecer alquiler social después de la anulación parcial de la ley catalana de vivienda por el Tribunal Constitucional.
Por su parte, el Sindicat d’Habitatge de Granollers, sección local del Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya (SHSC), ha denunciado que la actuación policial se ha producido una hora antes del horario previsto, cuando el padre de familia acompañaba a sus hijos al colegio, y en plena alerta meteorológica. Según el colectivo, los Mossos d’Esquadra han desplegado unidades antidisturbios (ARRO) y han detenido a un militante del sindicato durante el intento de mediar para frenar el desalojo.
La portavoz del sindicato de Granollers, Júlia Ginestet, ha calificado los hechos como “una muestra más de la ofensiva contra las condiciones de vida de la clase trabajadora” y ha criticado tanto al Departament d’Interior como al Ayuntamiento de Granollers, a los que ha atribuido una “actitud autoritaria y represiva”.
Desde el Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya han añadido que, de forma paralela, se ha producido otro desahucio en Badalona, también bajo la lluvia, y han anunciado una concentración de protesta en las próximas horas “en respuesta al desalojo y a la detención”.
