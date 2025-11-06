Un centenar de nuevas viviendas entre Cerdanyola y Sant Cugat acelera el desarrollo del Parc de l'Alba

El Parc de l’Alba, el gran desarrollo urbanístico que une Cerdanyola del Vallès y Sant Cugat del Vallès, sigue dando pasos hacia su consolidación como nuevo polo residencial y científico del área metropolitana de Barcelona. A las obras de urbanización de la Rambla del Castell, iniciadas la pasada primavera, se suma ahora la construcción de un nuevo conjunto de 102 viviendas con opciones de dos, tres y cuatro dormitorios, zonas ajardinadas y piscina comunitaria.

Este impulso confirma el despegue efectivo del proyecto, que lleva más de dos décadas en planificación desde la creación, en 2001, del Consorcio Urbanístico del Centro Direccional. El objetivo: levantar un nuevo barrio de 5.377 viviendas, de las cuales el 47% serán de protección oficial, en un ámbito estratégico situado junto al Sincrotrón ALBA y la Universitat Autònoma de Barcelona. Si se cumplen los plazos previstos, el desarrollo podría estar finalizado en unos 12 años, con una inversión pública estimada en 450 millones de euros.

La nueva promoción, que forma parte de este proceso de transformación, se ha diseñado bajo criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, con una calificación energética A. Los edificios incorporan materiales que reducen el consumo y apuestan por un modelo de vivienda de bajo impacto ambiental.

Además de las nuevas viviendas, el proyecto incluye espacios comunitarios —piscina, zonas verdes y salón polivalente— que refuerzan la idea de vida de barrio en un entorno pensado para la convivencia y el equilibrio entre actividad económica, ciencia y naturaleza.

Conectado directamente con Barcelona por la AP-7, la C-58, Rodalies y Ferrocarrils de la Generalitat, el Parc de l’Alba está llamado a convertirse en un nuevo eje de crecimiento urbano, tecnológico y residencial del Vallès. Desde 2010, Cerdanyola apenas había iniciado 25 viviendas de promoción pública, por lo que este nuevo impulso marca un punto de inflexión en la expansión del municipio y en su política de acceso a la vivienda.