Vecinos del Camp Nou juzgan insuficientes las cámaras para controlar el tráfico: "Habrá más atascos"

Las ocho cámaras con lector de matrículas que el Ayuntamiento de Barcelona instalará en 2026 para multar a los no residentes que circulen por siete calles en torno al Camp Nou en día de partido no resultan suficientes de entrada para las asociaciones de vecinos de Les Corts. Aún más, dudan de que resulten suficientes para evitar los habituales colapsos cuando el Barça juega.

La medida acordada entre el gobierno municipal y el club está pensada para tratar de mitigar los atascos que se generaban para buscar aparcamiento antes de los encuentros en el estadio, si bien el sistema de videovigilancia no llegará a tiempo para la inminente reapertura, sino que tardará en torno a un año a estar operativo. En todo caso, las entidades advierten de que vías principales para que los vecinos lleguen hasta sus viviendas -como la avenida Doctor Marañón o la calle Cardenal Reig- carecerán de visores para controlar los accesos en torno al estadio.

"No hay cámaras prevista en nuestra zona", observa Andrés Quílez, presidente de la Asociación de Vecinos de Sant Ramon, que opina que igualmente no serían de utilidad para el barrio, un punto de entrada a la ciudad. Eduard Català, presidente de la asociación de vecinos El Racó de Les Corts, cree que la videovigilancia debería expandirse a vías como Doctor Marañón para facilitar la entrada a los residentes. Avisa que, de lo contrario, "se crea un problema a un montón de vecinos, que tendrán que dar una gran vuelta" para volver a su domicilio.

"No lo aceptaremos, nos manifestaremos y haremos lo que sea necesario", previene Marta de Prats, de la Asociación de Vecinos de la avenida Xile. Calcula que unas 7.000 personas del entorno pueden verse afectadas. "No sé cómo irá", reconoce la presidenta de la Asociación de Vecinos de Camp Nou, Ana Ramón. En todo caso, piensa que los radares pueden ser de ayuda, pero defiende que se necesita más: "Está bien que haua cámaras, pero el tráfico no es el único problema que tenemos. No son solo cámaras lo que hará falta, sino también vigilancia con agentes porque tenemos un problema importante de seguridad, con aglomeraciones de gente en los jardines de Bacardit y lanzamientos de petardos y bengalas".

Protesta a la vista

La entidad de Sant Ramon ha convocado a los residentes este jueves a una reunión em que se ha acordado acudir a protestar al próximo consejo de barrio, ante el temor de que las restricciones previstas a la circulación en torno al Camp Nou perjudiquen la movilidad de los habitantes del entorno de carretera de Collblanc, Cardenal Reig y Arístides Maillol. De hecho, tienen carteles listos con varios lemas críticos. En las pancartas ya preparadas aparecen mensajes como “Vinieron por el fútbol y nos robaron el barrio”, "Por 90 minutos de fútbol horas de bloqueo en el barrio" o "Los días de fútbol también queremos cenar en casa".

Ante el regreso del Barça, Quílez augura "más atascos" si el plan no se corrige. “El plan de movilidad prevé que los aficionados bajen en vehículo por Doctor Marañón y entren al campo por Arístides Maillol y Joan XXIII. Y los vecinos, ¿por dónde pasamos?”, plantea el dirigente vecinal. “Han pintado restricciones al tráfico en Travessera de Les Corts hacia abajo y Sant Ramon es como si no existiera”, prosigue.

El colectivo vecinal reclama que la circulación por Doctor Marañón y la avenida de Xile quede garantizada para los habitantes de ese tramo de Sant Ramon durante los días de fútbol. “Si el ayuntamiento nos obliga a dejar un carril de servicio cuando montamos la fiesta del barrio, también el Barça debería hacerlo para que los vecinos entren en su barrio, porque es una entidad privada que hace un negocio”, sostiene Quílez.

“Lo que queremos es poder llegar a casa, pero prohibimos que la gente se mueva para que se muevan los que van al campo. ¿El socio puede ir al parking del Barça y yo no puedo ir al mío? No tiene lógica”, critica el líder vecinal. Aparte, no piensa que la videovigilancia sea la panacea para resolver los problemas de tráfico: “Si nos las ponen en nuestras calles pero no podemos llegar hasta ellas, ¿para qué las queremos si no podemos circular hasta casa? Sabemos dónde vivimos y que molestias y caravanas vamos a tener, pero al menos que no tengamos prohibiciones y podamos salir”, postula.

Autobuses de aficionados

La asociación de vecinos de Sant Ramon también discute la ruta planificada para que estacionen autocares de espectadores. “Pararán en la calle Martí Franquesa, desencocharán, pasearán luego 50 autocares vacíos y recorrerán el barrio para traerlos al Miniestadi a aparcarlos, con lo que los vecinos no podremos pasar”, ha augurado Quílez.

La entidad sugiere que los buses estacionen en Martí Franquesa, en vez de que deban transitar por varias calles para detenerse en el solar del desaparecido Miniestadi. “Tiene 510 metros de longitud, caben hasta 68 autocares, pero nos dicen que no puede ser porque por ahí subirán los espectadores a pie hacia el metro y el bus. ¿Y qué problema es ese?”, se plantea.

El representante vecinal asegura que la propuesta de la asociación de vecinos no ha sido atendida. “A través de Marañón, tenemos unos 600 metros para llegar a casa y, con la alternativa que nos dan, la distancia sería de dos kilómetros y pico -distingue Quílez-. En un día normal, sería poco, pero con el fútbol nos va a costar una hora llegar a casa”.