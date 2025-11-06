Los Bombers atienden 271 avisos por el temporal de lluvias hasta las diez, sobre todo en el área metropolitana

Los Bombers de la Generalitat atendieron 271 avisos por el temporal de lluvia hasta las 10 horas, sobre todo en el área metropolitana. Por regiones de emergencias, la mayoría de los avisos provienen de la región metropolitana Norte (176), que incluye el Vallès. El resto de los avisos vienen de la región metropolitana Sur (32), seguida de Terres de l'Ebre (20), Girona (17), Lleida (14), Centro (8) y Tarragona (4). La mayoría de avisos han sido por acumulación de agua en bajos y garajes y por algún árbol caído. También por el impacto de rayos en árboles en la vía pública y en algún jardín particular, y por personas bloqueadas con su vehículo por el agua, cabeza grave.

Por su parte, los Bombers de Barcelona informan que han efectuado 39 actuaciones hasta las 10 h referentes al episodio de lluvias intensas. De todas las incidencias destacan 20 asistencias técnicas y 16 salvamentos en ascensores.

El 112 ha recibido 755 llamadas, 216 en la última hora, por 596 incidentes relacionados con las lluvias. La mayoría han estado en el Vallès Occidental (289 llamadas), Barcelonès (106) y Vallès Oriental (68). Por lo que respecta a los municipios, Sabadell (116), Barcelona (70) y Cerdanyola del Vallès (50).

Rescate de personas y afectaciones viarias

Según ha podido saber el ACN, en los túneles de la Gran Vía de Sabadell, agentes de policía municipal del municipio han tenido que rescatar de varios vehículos a algunas personas con ayuda de Bomberos. Abrieron puertas porque no podían y los trasladaron fuera de los coches, en buen estado de salud. Los coches se están llevando las grúas municipales.

Además, la carretera de Cerdanyola a Sant Cugat está cortada a la altura del Sincrotrón al principio en ambos sentidos y ahora en sentido Sant Cugat por inundación. Un bus escolar ha quedado atrapado y han movido a los niños a otro bus en dirección a la escuela en Sant Cugat sin que haya ningún herido.

Problemas viarios y ferroviarios

En las carreteras, la autovía C-17 ha quedado cortada durante un buen rato en Mollet del Vallès entre los kilómetros 11 y 12 en ambos sentidos y se han realizado desvíos por el interior de la población y por la C-33. También se ha cortado la BP-1413 en Cerdanyola del Vallès. Tráfico también pide precaución en la B-30, lateral de la AP-7, en la zona de Cerdanyola, y en el enlace con la C-58.

El episodio de lluvias ha provocado cortes circulatorios en varios puntos de la red ferroviaria catalana. En concreto, la circulación de trenes del R15 se encuentra parada entre Ascó y Móra la Nova por la caída de un muro en la zona de vías. La compañía está gestionando un servicio alternativo de transporte por carretera entre Ribarroja de Ebro y Móra la Nova. Por otra parte, en la zona de Vinaixa se ha suspendido el paso de trenes del R13 y el R14 entre Lleida y Riu Milans, donde se registra falta de tensión de la catenaria. En este caso, también existe servicio de autobuses entre Lleida y Tarragona. Por último, se ha interrumpido la circulación en el R4 entre Sabadell Sud y Terrassa Este y también existe un servicio alternativo por carretera.

Aparte, debido a las fuertes tormentas los sistemas de megafonía y monitores de estaciones están sufriendo incidencias. Protecció Civil ha activado la alerta del plan Ferrocat por estas incidencias.

En la estación de Barcelona-Sants, a primera hora de la mañana, y coincidiendo con las fuertes lluvias que han afectado a la capital catalana, se ha filtrado agua desde el techo. El agua en algunas partes de la estación, que está en obras, descendía como una pequeña cascada, y personal de limpieza ha tenido que cerrar algunas zonas del vestíbulo de Cercanías para limpiarlas y secarlas. En cualquier caso, no se ha tenido que cerrar ningún acceso y los usuarios han podido seguir accediendo a las vías. En algunos andenes también ha habido goteras.

Afectaciones en El Prat

El temporal también provocó al menos 47 cancelaciones y dos desviaciones de vuelos, así como numerosos retrasos, en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, según informó AENA. El centro de control de ENARE ha remarcado que "la mala meteorología, con fuertes tormentas" está "afectando a las operaciones y ocasionando regulaciones por seguridad". Entre los vuelos afectados, hay cancelados que debían volar de Vueling a Roma, Málaga, Manchester, Londres o Palma, así como varias conexiones de Iberia con código compartido con otras aerolíneas hacia Madrid, un Transavia en París o un Tapón en Lisboa.