En un acto solemne
Barcelona reconoce a Jordi Borja con la Medalla de Oro al Mérito Cívico por su compromiso con la ciudad
El alcalde Jaume Collboni le entrega la distinción y le agradece haber contribuido a "construir, reconstruir y reconquistar la ciudad"
El Ayuntamiento de Barcelona ha entregado este jueves la Medalla de Oro al Mérito Cívico al urbanista y geógrafo Jordi Borja -quien también fue concejal del consistorio durante la etapa de Pasqual Maragall- en reconocimiento a una trayectoria “ejemplar” en el ámbito del urbanismo, el pensamiento crítico y el compromiso cívico y político con la ciudad.
El alcalde, Jaume Collboni, ha sido el encargado de entregar la distinción en un acto solemne celebrado en el Saló de Cent, al que han asistido el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el secretario de Estado de Cultura y exconcejal de Barcelona, Jordi Martí, así como miembros del gobierno municipal y del plenario, y la exalcaldesa Ada Colau.
Con esta distinción, el consistorio barcelonés ha querido subrayar la importancia de la contribución de Jordi Borja a la ciudad. Collboni le ha definido como una de las personas que más y mejor ha teorizado, construido y transformado la Barcelona democrática: "Forma parte de una generación de barceloneses que dedicaron los mejores años de su vida a construir, reconstruir y reconquistar la ciudad".
"Los alcaldes y los gobiernos de izquierdas han hecho avanzar a esta ciudad. Barcelona ha avanzado cuando se han producido acuerdos políticos entre las fuerzas progresistas, pero sobre todo acuerdos entre las fuerzas sociales, las fuerzas transformadoras de la ciudad y el ámbito institucional", ha afirmado el alcalde.
"Libertad, igualdad y fraternidad"
A lo largo de su extensa trayectoria -durante la cual ha colaborado con EL PERIÓDICO-, ha sido una de las voces más influyentes en el pensamiento urbanístico contemporáneo. Geógrafo, sociólogo y profesor universitario, ha combinado la reflexión teórica con la acción política y la gestión pública.
Borja -que fue teniente de alcalde por el PSUC entre 1983 y 1995 durante la alcaldía de Pasqual Maragall e impulsor de la organización de la ciudad en distritos- ha agradecido el reconocimiento y ha repasado su trayectoria y su militancia antifranquista, de izquierdas, y por Catalunya.
Así, ha defendido que siempre ha mantenido los mismos valores republicanos que han estado presentes en tantas luchas en todo el mundo: "Somos catalanes, pero también somos España, Europa, América y todo el mundo".
Ha recordado a lo largo de su intervención a tres exdirigentes del PSUC con los que compartió militancia durante las últimas etapas del franquismo y la Transición: el que fue ministro de Cultura Jordi Solé Tura, el exdiputado en el Congreso Miguel Núñez y el exdirigente de la formación Alfonso Comín. También ha mencionado al exalcalde y expresidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, y ha hecho una defensa de los valores de la Revolución Francesa como el mejor horizonte colectivo: "¡Libertad, Igualdad y Fraternidad!", ha exclamado.
Impulsor de BComú
También fue diputado en la primera legislatura del Parlament tras la dictadura franquista (1980-1983), y unos de los impulsores, junto con la exalcaldesa Colau, de BComú y del espacio político de BComú. De hecho, en su glosa, Colau ha asegurado que, sin haber tenido nunca el cargo, Borja ha sido "uno de los mejores alcaldes que ha tenido Barcelona", porque, a su juicio, ha reunido las calidades, capacidades y acciones que debe tener un alcalde, ha mantenido un espíritu crítico y ha sido disidente.
Con todo, ha destacado la "capacidad de imaginación, misión y deseo" de Borja y ha abogado por tener más imaginación política: "Especialmente en los tiempos que corren y especialmente con las izquierdas que tenemos".
