Dos ladrones atracan una sucursal de CaixaBank en Barcelona y huyen con el botín

En una mañana marcada por el temporal de lluvias y las numerosas incidencias que han activado los servicios de emergencias en el área metropolitana de Barcelona, dos ladrones han aprovechado para atracar una oficina de CaixaBank en el barrio del Clot de la capital catalana. Lo ha avanzado 'Metrópoli' y confirmado fuentes policiales a este diario.

El asalto se ha producido hacia las 10:00 de la mañana de este jueves, en la sucursal situada en el número 27 de la calle del Clot, cuando la entidad se encontraba abierta al público.

Según los Mossos d’Esquadra, los autores, encapuchados y con mascarilla, han amenazado con usar un arma de fuego, aunque no la han mostrado en ningún momento, y han logrado huir con el botín.

Los trabajadores de la entidad bancaria ha activado la alarma silenciosa de atraco (el "botón del pánico"), para alertar a los Mossos. No obstante, cuando las patrullas han llegado al lugar los ladrones ya habían escapado.

La policía catalana ha abierto una investigación para identificar y localizar a los autores del robo.