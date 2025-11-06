El precio oficial de los alquileres sube en ocho distritos y en 47 barrios de Barcelona

Los precios de la vivienda de alquiler en Barcelona vuelven a repuntar pese a la regulación que topa los arrendamientos y sus subidas. El mercado parece resistirse y los últimos datos publicados, del segundo trimestre de 2025, arrojan un aumento del 4,4% respecto al anterior periodo, con incrementos en 8 distritos, que se traducen en 47 barrios encarecidos diseminados por toda la ciudad. Los barceloneses que firmaron contrato la pasada primavera pagan una media de 1.135,5 euros al mes. Solo se producen descensos en 21 barrios, mientras que en otros cinco la comparación no es posible por ser insuficiente la muestra. El volumen de contratos cae un 2,68%.

Pese a los continuos balances de los portales inmobiliarios, sobre la oferta anunciada, el retrato real de los contratos de larga duración firmados lo ofrece solo el Incasòl, como organismo donde se depositan las preceptivas fianzas. Y los últimos datos, publicados este miércoles por la tarde, muestran la fuerte inercia alcista del mercado barcelonés: la renta media en la ciudad resulta 48,3 euros más cara que en el primer trimestre del año.

Sí hay bajada acumulada (respecto al inicio de la regulación), porque entonces se tocó techo, de modo que la limitación de rentas en las zonas tensionadas ha servido en este año y medio de muro de contención. A ese argumento se aferró el miércoles en el Parlament la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, al valorar un descenso del 4,9% en dicho periodo. No obstante, como subraya este jueves la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, si se comparan el segundo trimestre de 2025 con el mismo del año pasado, hay un incremento del 0,34%, que es más acusado en el metro cuadrado (ha subido un 3,36%), dado que el tamaño medio de los pisos contratos es algo menor este año, de 71 metros en promedio.

En ese esfuerzo por estabilizar el coste de los arrendamientos, inquieta esa reciente alza del 4,4% en solo tres meses. Pero la radiografía del detalle de la ciudad constata que las subidas no siguen un patrón único en el centro o en la periferia, sino que se producen en 47 de los 73 barrios. Por ejemplo, Ciutat Vella (+7,5%) se dispara en sus cuatro barrios, con incrementos medios de más de cien euros en el caso de la Barceloneta.

El Eixample (+3,1%) tiene aumentos en cuatro de sus seis zonas; Les Corts (+5,5%), en la mayor parte del territorio; Sarrià-Sant Gervasi (+1,5%) en la mitad, aunque se dispara el barrio más caro de Barcelona, Les Tres Torres, hasta una media de 2.235,5 euros al mes. Gràcia (+4%) sube en cuatro de sus cinco barrios; Nou Barris (+4,1%), en siete vecindarios; Sant Andreu (+4,5%) repunta en casi todo el distrito excepto en el barrio homónimo, mientras que Sant Martí (+7,3%) lo hace en ocho barrios.

Solo dos distritos se frenan, aunque anecdóticamente. Son Sants-Montjuïc (-0,6%), influenciado por la variabilidad de la Marina del Prat Vermell, y Horta-Guinardó (-0,1%), con aumentos de precios en la mitad de barrios con . Por ejemplo, en Hostafrancs el alquiler medio subió 150 euros al mes en un trimestre. Como es habitual, los alquileres más baratos se registran en barrios modestos como Ciutat Meridiana (537 euros), Baró de Viver (536), Trinitat Nova (575), Trinitat Vella (687), y Les Roquetes (714).

Evolución desde la regulación

Desde la Cambra de la Propietat, que disecciona estadísticamente la evolución de la capital catalana, opinan que "el análisis conjunto de los datos evidencia una tendencia negativa del mercado de alquiler en Catalunya y, especialmente, en la ciudad de Barcelona", que creen que se "acentuará en la segunda mitad del año". Su gerente, Òscar Gorgues, argumenta "que el encarecimiento progresivo de las rentas no va acompañado de un aumento de la actividad, sino más bien de una reducción del número de operaciones y una pérdida de parque disponible", en "un contexto de incertidumbre normativa y reguladora".

En el caso concreto de la capital catalana creen que la reducción de tamaño y el incremento del m2 "confirman una pérdida de accesibilidad por parte de los inquilinos. El aumento trimestral frente a la reducción de contratos "sugiere un ajuste de precios en un mercado con menor rotación y oferta restringida". Los mismos aspectos destaca en redes sociales el portavoz y responsable jurídico de los API catalanes, Carles Sala. Gorgues enfatiza también que el saldo neto de contratación (diferencia entre altas y bajas) cae un 17,7% trimestral y un 17,3% interanual, situándose en solo 348 contratos positivos.

En el conjunto de Catalunya, en su valoración subraya que la renta media se incrementa un 3,85% interanual, al pasar de 822,98 euros el segundo trimestre de 2024 a 854,70 euros el mismo periodo de 2025. En la comparación trimestral, el incremento es ligeramente inferior (3,20%), empujado sobre todo por las provincias de Barcelona y Tarragona.

Las altas de contratos en el territorio caen un 9,9% interanual y un 4,7% trimestral, mientras que las bajas también disminuyen pero en menor medida. "Esto genera un deterioro muy pronunciado del saldo neto, que se reduce un 44,75% respecto del segundo trimestre de 2024 y un 26,57% respecto del trimestre anterior", agrega.