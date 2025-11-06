Cada 75 bicis compartidas desplegadas generan un puesto de trabajo

Un estudio revela que las redes de bici compartida que están bien diseñadas "brindan beneficios significativos en la reducción de emisiones, mejoras en la salud pública y alivio de la congestión y calidad de vida urbana, superando los costos operativos” de su despliegue, explica Maria Paula Caicedo, directora de EIT Urban Mobility.

Este consorcio europeo dedicado a la innovación en materia de movilidad, que tiene su sede en Barcelona, ha presentado este jueves el informe junto con Cycling Industries Europe (CIE) en el marco de la celebración del Smart City Congress en Fira de Barcelona.

Beneficios múltiples

El análisis realizado por la consultora EY cuantifica por primera vez el retorno económico y social de la inversión en programas de bicicletas compartidas en Europa. Indica exactamente que el uso compartido de bicicletas genera 305 millones de euros en beneficios anuales.

Los principales resultados muestran que los sistemas de bicicletas compartidas desplegados en más de 150 ciudades europeas han ahorrado 760.000 horas de desplazamiento, lo que equivale a 30 millones de euros en ganancias de productividad. Asimismo, crean un nuevo puesto de trabajo por cada 75 bicicletas desplegadas. Toda la red respalda de esta forma más de 5.800 empleos.

La bici compartida resulta además rentable a sus usuarios, que reducen los gastos de movilidad hasta en un 90% en comparación con los automóviles.

Asimismo, la flota de bicis compartidas ahorra 46.000 toneladas de emisiones de CO₂ y 200 toneladas de contaminantes atmosféricos nocivos. Al reemplazar los viajes en coche por la movilidad activa, se previenen 1.000 enfermedades crónicas, lo que representa un ahorro de 40 millones en asistencia sanitaria.

Taller del Bicing, en L'Hospitalet de Llobregat. Cada 75 bicis desplegadas generan un puesto de trabajo. / Macarena Pérez / EPC

Despliegue

En Europa, destacan el sistema metropolitano desplegado en París, con 42.200 bicicletas, así como el de Bruselas, con más de 11.000. También un gran número de ciudades pequeñas operan con solo unas pocas docenas de bicicletas. Juntas suman una flota de 438.000 ciclos, que sirven de transporte para conectar con el lugar de trabajo, centro de estudios y el resto de modos de transporte público.

En Barcelona, el Bicing espera cerrar 2025 con un nuevo récord de usuarios, alcanzando los 20 millones de desplazamientos, un 5% más que el año anterior. La red barcelonesa completará en 2026 su plan de ampliación con 36 nuevas estaciones, 11 de ellas ubicadas en los barrios de montaña. En total, cuenta con 166.000 usuarios activos, 557 estaciones y una flota de 8.000 bicicletas (5.000 eléctricas y 3.000 mecánicas). En este sentido, el informe indica que por cada euro gastado en este tipo de redes existe un retorno anual del 10%, es decir, 1,10 euros.

Barcelona cuenta con una red de 8.000 bicicletas públicas. / EPC_EXTERNAS

1 billón en beneficios

En Barcelona, como en otras ciudades europeas como Milán y Londres, diversos estudios indican que el transporte por carretera es el responsable de cerca del 40% de las emisiones de PM2,5 i PM10, que tienen una incidencia sobre la salud. Para 2030, los beneficios que aportan la red catalana y todas las europeas podrían ascender a 1 billón de euros anuales si continúan con su actual inversión y la expansión. Esto incluiría evitar 224.000 toneladas de emisiones de CO₂ , la prevención de más de 4.200 enfermedades crónicas y la generación de casi 13.000 puestos de trabajo. En estas condiciones, cada euro invertido podría proporcionar un retorno anual del 75% del gasto público, según el informe.

La capital catalana destaca por acompañar el lanzamiento del Bicing con la construcción de más de 200 kilómetros de nuevos carriles bici, una red que se ha ido desplegando gradualmente en 15 municipios del Área Metropolitana con el AMBici, con 236 estacions y 2.600 bicicletes eléctricas destinadas a trayectos más largos. Esta expansión del núcleo urbano a zonas más amplias y también periféricas es una nueva tendencia que también se está dando en la región de Anveres y en los alrededores de Polonia. La mayor oferta, apoyada por las administraciones, la electrificación de las flotas y la expansión territorial lleva a un crecimiento de un servicio que, como subraya el documento, cada vez se presenta de forma más integrada con el transporte público.