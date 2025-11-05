Vilanova aspira a incrementar el reciclaje al menos un 15% a través del nuevo contrato de recogida de basura

El Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú confía en el nuevo contrato de recogida de basura y limpieza viaria el incremento del reciclaje en la ciudad, ahora situado al borde del 35%. Con la adjudicación aprobada en el Pleno municipal, el consistorio espera crecer un 15% en recogida selectiva "en dos o tres años", para acercarse al 60% requerido por la Unión Europea para 2030. El ejecutivo se ha felicitado de haber "acabado con la precarización" en la que se encontraba la recogida de residuos, en prórroga forzosa desde hacía ocho años.

De los cuatro lotes que forman el nuevo contrato de recogida de basura y limpieza viaria, en la sesión pleno del pasado lunes se aprobó el primero, que engloba el grueso del servicio y está valorado en 85 millones de euros para una prestación que se prolongará hasta el 2034. "Dieciséis años después de la última adjudicación y ocho años después de prórroga forzosa, adjudicamos un contrato que supondrá un antes y un después en el mantenimiento del espacio público", ha celebrado este martes el alcalde de Vilanova i la Geltrú, Juan Luis Ruiz.

El concejal de Obras y Proyectos, Gerard Llobet, ha asegurado que "no se tendría que volver a vivir la decadencia del servicio de los últimos años, en que la prórroga forzosa ha impedido hacer inversión alguna". Llobet ha detallado que la intención es que el nuevo contrato ―adjudicado a la actual prestamista del servicio, Valoriza― esté en vigor el 1 de enero de 2026, de forma que se pueda adquirir todo el material y los vehículos con suficiente margen para prestar el servicio renovado a partir del verano.

3.000 nuevos contenedores

Una de las novedades será el despliegue de casi 3.000 contenedores de modelo unificado, que pondrán fin a la multiplicidad de modelos que hay ahora, "que dificultan también el sistema de recogida". Según Llobet, serán contenedores preparados para futuros modelos de identificación de los usuarios, aunque por ahora no se plantea esta posibilidad. Primero quieren ver qué aceptación tiene la recogida con identificación en los municipios del entorno que justo lo implementan a partir de ahora.

El gobierno confía en que disponer de contenedores nuevos incentivará la recogida selectiva, para incrementar el 35% actual de tasa de reciclaje que hay en la ciudad. También esperan que esta cifra aumente, gracias a la recogida puerta a puerta que se desplegará en las tiendas, restaurantes y grandes empresas. Con todo, el ejecutivo local no ha concretado cuando empezará este nuevo sistema, asegurando que quieren pactar el calendario con los afectados.

En cuanto al servicio de limpieza viaria, se externaliza ahora después de que el anterior gobierno lo municipalizara. El alcalde ha garantizado que volver al modelo externo permite recuperar de forma directa servicios específicos que se habían perdido, como la limpieza de las playas o los dispositivos especiales para el Carnaval. También se prevé incorporar maquinaria más moderna y contratar a unas veinte personas más, "después de que en el mandato anterior se despidiera a dieciséis", ha apuntado el gobierno.