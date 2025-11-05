TMB tropieza con la falta de minibuses eléctricos para completar su flota cero emisiones

TMB insistía hace apenas tres meses en su firme objetivo de alcanzar una flota de autobuses cero emisiones. Con un total de 1.100 circulando por Barcelona, trabajaba con la idea de que en el futuro el 90% se impulsara con energía eléctrica y el 10% restante con hidrógeno. No obstante, se ha topado con una importante dificultad ajena a su control: no encuentra en el mercado minibuses eléctricos. Se trata de los que forman su flota de buses de barrio, que actualmente son 65. Se diferencian del resto por sus reducidas dimensiones, puesto que se encargan de realizar trayectos poco transitados, a veces por calles empinadas, para conectar con los equipamientos y los diferentes puntos dentro de un barrio para garantizar la movilidad de las personas. Para estas unidades ve como, de momento, deberá mantener su parque con combustible diésel.

Solo cinco

TMB sí ha logrado comprar cinco minibuses eléctricos, pero son la excepción. Los adquiridos son de mayor dimensión a los busitos de TMB, tal y como los denominan, y no pueden circular por algunos barrios. Cuentan con una distancia entre ejes grande que posibilita equiparlos con baterías con suficiente autonomía. Pero no pueden circular por rutas donde hay cambios de rasante grandes, ya que se quedarían clavados.

“Solo hemos comprado cinco porque son los únicos que encajan. Necesitamos que el resto tenga unas dimensiones más pequeñas, pero estamos teniendo verdaderas dificultades para conseguir el producto. No hay nadie que los fabrique”, explica el director general de autobuses de TMB, Jacobo Kalitovics. La explicación es que los grandes fabricantes dependen de una cadena de producción que se adecua a la gran demanda, y la cuota de los buses de barrio que utiliza TMB "responde a un mercado pequeño, poco interesante, por lo que no es prioritaria”, detalla Kalitovics.

Sin suficiente autonomía

La ciudad se diferencia con otras urbes con que mantiene una flota considerable de pequeños buses circulando todo el día, con hasta 16 horas en servicio. El pequeño tamaño imposibilita dotarlos con suficiente autonomía, y con esta larga jornada en servicio no tienen opción a poder cargar las baterías entre medio.

En otras ciudades, sin embargo, se suele desempeñar este tipo de servicio "solo cuando hay mayor demanda, de modo que pueden equipar pequeñas furgonetas con baterías que salen por la mañana, vuelven a la cochera al mediodía a cargar y salen por la tarde a volver a recoger el pasaje en hora punta" para acabar en seguida el servicio.

Reacción del mercado

Ante la imposibilidad de descarbonizar toda la flota mediante la electrificación, TMB espera una reacción del mercado. En caso contrario, para sus 60 buses de barrio contempla seguir con el diésel pero con otras variantes. “Está claro que un vehículo diésel de ahora no tiene nada que ver con el de hace 10 años desde el punto de vista de las emisiones. Podemos complementarlo con la utilización de combustibles sintéticos”, afirma Kalitovics.