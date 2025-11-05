Terrassa acoge la primera edición de CataLANDance, la nueva plataforma internacional de la danza catalana

Del 26 al 29 de noviembre, Terrassa será escenario de la primera edición de CataLANDance, la nueva plataforma de la danza con vocación internacional que reúne a creadores, programadores y agentes del sector para impulsar la internacionalización y la cooperación en el ámbito de la danza contemporánea catalana. La iniciativa nace después de años de diálogo entre los distintos agentes del sector. "Hemos diseñado un proyecto de mercado estratégico que el país necesitaba", ha explicado su director artístico Pau Estrem, quien también ha destacado que es un trabajo de país y territorio cohesionado que, no sólo presenta artistas, sino que expone todo el ecosistema de la danza en Catalunya.

La iniciativa, impulsada por el Departamento de Cultura a través del Instituto Catalán de las Empresas Culturales (ICEC) y el Ayuntamiento de Terrassa, busca "posicionar la danza catalana en el ámbito internacional" y favorecer la conexión con programadores e instituciones culturales de todas partes, configurando así "un mercado estratégico", ha señalado Edgar Garcia, director del ICEC.

CataLANDance cuenta con un programa de actividades dirigidas a profesionales, con 14 espectáculos, 3 presentaciones de proyectos, 5 open studios y 10 actividades de networking, como mesas redondas, charlas y encuentros sectoriales. Entre los artistas participantes se encuentran Núria Guiu, Lasadcim o Vero Cendoya, que abrirán sus procesos de creación a los programadores internacionales.

Las sesiones profesionales abordarán también los retos actuales del sector como la sostenibilidad de los proyectos, las nuevas formas de producción y difusión o las estrategias de internacionalización del talento local.

Terrassa, escenario del nuevo proyecto

En cuanto al emplazamiento, en la ciudad de Terrassa, existen varios espacios municipales previstos, como el Teatro Principal, el Parque Vallparadis o LaFACT. Así, la ciudad, "aporta las infraestructuras" y "las ganas de hacer", ha afirmado Joan Salvador, teniente de alcalde de Proyección de la Ciudad y concejal de Promoción Cultural y Audiovisual del Ayuntamiento de Terrassa.

Además de las actividades profesionales, CataLANDance abrirá parte de su programación al público, con una selección de piezas que reflejan la diversidad de lenguajes y formatos de la danza catalana contemporánea.

Entre las propuestas más innovadoras del programa destaca MULTIVERSE, de la compañía Humanhood. Se trata de una inmersiva instalación de realidad virtual que invita al espectador a vivir una experiencia multisensorial única mediante gafas de realidad virtual, una chaqueta de conducción ósea y respiración sincronizada.

Una iniciativa bienal

CataLANDance es una iniciativa bienal que forma parte del nuevo Mercado Estratégico de la Danza en Catalunya, conjuntamente con Especial Dansa Tarragona. Ambos encuentros se celebrarán en años alternos para garantizar que el sector disponga cada año de un espacio para dar a conocer sus proyectos tanto a nivel nacional como internacional.

Programa pensado para el sector profesional

La iniciativa nace a raíz de un proceso de reflexión impulsado por el sector, que puso sobre la mesa la necesidad de definir una nueva estrategia por la danza en Catalunya. Tal y como ha asegurado Estrem, la plataforma "es un encargo que cubre una necesidad que tenía el país".

El proyecto no responde a una línea artística concreta, sino que quiere ser una muestra representativa de la diversidad de la danza catalana y “un canal para encontrar partners”, favoreciendo que artistas y agentes catalanes establezcan alianzas y amplíen su diálogo a nivel internacional.

"Creemos que tenemos excelencia artística, recursos y presupuestos para que esto ocurra", ha insistido, destacando la voluntad de participar en los debates culturales globales que Europa y el mundo han iniciado hace tiempo y de los que "Cataluña se había quedado fuera".

El proyecto cuenta con el apoyo de la Diputación de Barcelona y de Acció Cultural Española, y quiere consolidarse como un escaparate de la creatividad catalana, un punto de encuentro para el sector y una ventana abierta al mundo para la danza hecha en Cataluña.

Una herramienta "viva"

Para dar continuidad al proyecto y mantener la plataforma como una herramienta "viva", se prevé impulsar acciones de acompañamiento y asesoramiento en difusión para aumentar la visibilidad de los artistas más allá del evento. También se organizarán sesiones virtuales con profesionales internacionales para conocer contextos específicos y fomentar nuevas conexiones, y se creará un catálogo que recoja los artistas y compañías participantes para facilitar su proyección exterior.