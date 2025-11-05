Así ha evolucionado la temperatura del mar en el Día de Todos los Santos en el Mediterráneo

El Mediterráneo está registrando este año temperaturas más altas de lo normal: las aguas se han mantenido muy cálidas, con valores que han rozado los 30ºC en algunas zonas este verano. Por ejemplo, se han registrado entre 2 y 3,5ºC por encima de lo normal en puntos como Tarragona.

Según los últimos datos del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) y Josep Pascual, responsable de l'Estació Meteorològica i Marina de l'Estartit (Baix Empordà, Girona), la temperatura superficial del agua durante la primera quincena de octubre se ha situado en 21,7 grados, es decir, 1,8 por encima de la media climática registrada entre 1998 y 2022.

Sin fecha de caducidad

Esta anomalía ha continuado durante todo el mes y parece que no tiene fecha de caducidad: el día de Todos los Santos se registró una temperatura de 18,6ºC, lo que implica 0,6 grados más de lo normal.

La tendencia al alza también se ha observado durante los meses de verano, especialmente en junio y julio, cuando se alcanzaron valores inéditos de temperatura en la superficie desde que se tienen registros.

El 18 de julio, la temperatura superficial del agua alcanzó los 26,8ºC, un valor que está 4ºC por encima de la media climática y que supera el récord anterior de temperaturas.

🌰Mireu com ha evolucionat la temperatura del #mar en aquestes dates de Castanyada i Tots Sants🌊🌡️



Temporales más fuertes

Esta elevación térmica actúa como un combustible extra que puede influir en la fuerza de los fenómenos meteorológicos que se avecinan.

Para la costa catalana y el cinturón mediterráneo español, esto supone varios retos. Un mar más cálido modifica los contrastes térmicos, favorece mayor humedad y puede prolongar la aparición de veranillos en otoño, haciendo que los días sean más calurosos de lo normal y que la transición hacia el frío tarde en llegar.

Los expertos advierten de que el mar se está tropicalizando y este escenario -mar cálido y otoño tardío- puede incrementar la probabilidad de lluvias torrenciales o episodios extremos.

Flora y fauna

De este modo, danas como la ocurrida en la Comunitat Valenciana el pasado octubre serán más frecuentes en zonas de la costa.

Desde el punto de vista meteorológico, el aumento de la temperatura del Mediterráneo va a implicar una carga de vapor de agua en la atmósfera y, por ende, futuras precipitaciones de mayor intensidad.

Es más, en el Mediterráneo las afectaciones a la flora y fauna son preocupantes. Las temperaturas del agua, que alcanzan niveles propios de pleno verano, o incluso se superan, están alterando los ecosistemas del mar.

Especies invasoras

Especies sensibles, como los corales y algunas algas, sufren estrés térmico, lo que puede provocar pérdida de biodiversidad.

Los peces y otros organismos marinos también se ven obligados a desplazarse a aguas más profundas o frías, lo cual afecta a la pesca local y a nuestro consumo.

De hecho, según la organización ecologista World Wildlife Fund (WWF), al menos 1.000 especies invasoras han aparecido desde zonas más cálidas al Mediterráneo y han desplazado a las autóctonas, lo que provoca un descenso también en las capturas.