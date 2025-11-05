Santa Coloma celebra una década de vino local en la viña d'en Sabater

Santa Coloma de Gramenet ha celebrado este martes el décimo aniversario de la viña d'en Sabater con un acto institucional al que ha asistido la consellera de Interior y exalcaldesa de la ciudad, Núria Parlon; la alcaldesa, Mireia González; así como entidades de la ciudad, empresas del territorio, sumilleres y personal de la empresa municipal que gestiona este proyecto de ciudad, Grameimpuls.

Parlon, que estaba al frente del consistorio cuando se plantaron las primeras cepas hace diez años, ha expresado su "deseo" de una "larga vida" a la viña d'en Sabater: "Este es un proyecto que ha crecido gracias al esfuerzo colectivo y la implicación de mucha gente". La exalcaldesa ha tenido un recuerdo especial para el exconcejal Pedro Cano, fallecido en 2021, y que fue quién, desde el Ayuntamiento, impulsó la puesta en marcha del proyecto. "La viña continúa siendo un ejemplo de ciudad que apuesta por su identidad, la formación y las oportunidades para los jóvenes", ha añadido Parlon.

La alcaldesa González ha remarcado que el proyecto, "como el vino que nace de esta tierra, ha madurado con paciencia, cura y constancia, el campo necesita paciencia, y las políticas transformadoras también". Ha destacado asimismo que la viña d'en Sabater "es un proyecto de ciudad que implica formación, trabajo y que transforma vidas, especialmente de muchos jóvenes que han hecho de su formación su espacio de trabajo".

La consellera de Interior, Núria Parlon (y exalcaldesa de Santa Coloma) con la actual edil, Mireia González, en la viña d'en Sabater / AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA

El encuentro conmemorativo ha servido para reivindicar la recuperación del pasado vitivinícola de Santa Coloma y para poner en valor el trabajo compartido de quienes contribuyeron a hacer realidad la viña d'en Sabater. La celebración ha arrancado con una representación teatral que ha repasado la historia y el espíritu de la viña a cargo de actores y actrices de la compañía local La Colmena y ha acabado con un refrigerio y una actuación musical.

Uva ecológica

La viña d'en Sabater ocupa una hectárea de terreno donde se cultivan cinco variedades de uva. Todo el cultivo es ecológico y vegano y está incorporado, desde el 2020, a la DO Alella. La Unión Europea aprobó la incorporación de Santa Coloma y su viña en esta zona geográfica, lo que permite potenciar el enoturismo, fomentar el conocimiento del entorno natural y hacer difusión del proyecto experimental y de recuperación de este cultivo. En esta década, "la viña se ha consolidado como proyecto referente de sostenibilidad, formación y compromiso con la tierra", sostiene el gobierno municipal. A lo largo de estos diez años, se han cosechado unos 13.000 kilos de uva y más de 200 personas han estado implicadas en el proyecto. Los vinos que se elaboran con la uva de la viña son experimentales, es decir, no se comercializan y sirven de material didáctico para el alumnado de la Escuela de Restauración.

De hecho, quienes cuidan la viña son los y las alumnas de la Casa de Oficios, un programa para jóvenes de entre 16 y 29 años de Santa Coloma que aprenden el oficio, así como personas mayores de 30 años del Taller de Ocupación y participantes de los planes de acceso al mercado laboral. "El valor añadido de la viña, más allá de la recuperación de la uva en Santa Coloma, es su vertiente educativa y de cohesión social", defiende el Ayuntamiento. Hace un mes, la viña d'en Sabater fue galardonada como la mejor iniciativa de recuperación en los Premios Vinari. El jurado reconoció precisamente este proyecto de ciudad por haber permitido devolver la tradición vitivinícola a Santa Coloma.