Uno de cada cinco usuarios abandona la R3 de Rodalies tras un mes de obras
HORARIOS BUS | Nuevas frecuencias del bus entre Barcelona y La Garriga por el corte en la R3 de Rodalies
CRÓNICA | Empieza el macrocorte de la R3: "Prefiero el autobús al tren"
El 20% de los usuarios de la R3 de Rodalies han dejado de usar esta línea ferroviaria en el primer mes en que ha estado cortada por las obras que Adif está ejecutando entre Montcada Bifurcació y La Garriga (Barcelona), que durarán un total de 16 meses. Así, uno de cada cinco está optando por otra opción de transporte.
El portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona, ha explicado que en este primer mes se ha mantenido el 80 % de la demanda que tenía la R3, unos 16.000 usuarios, que han utilizado los servicios de bus alternativo o, en menor medida, trenes de las lineas R2 o R4 para completar sus desplazamientos.
Carmona ha considerado dentro de la normalidad el descenso de viajeros y ha hecho una "valoración positiva" de los resultados de las medidas implementadas en el plan alternativo establecido por la compañía y el Departamento de Territorio.
El portavoz de Renfe ha considerado la situación actual de la R3 de "estabilizada" tras la reconfiguración horaria de los buses alternativos entre Barcelona y La Garriga la semana pasada para reforzar el servicio en las horas punta y añadir un autobús de última hora que sale de Barcelona a las 22.00 horas hacia el Vallès.
Aunque ha asegurado que se está "atendiendo perfectamente la demanda que hay", Carmona ha expresado la disposición de reforzar los servicios de autobuses atendiendo al incremento de la demanda que pueda haber los fines de semana en la temporada de invierno, cuando la R3 es muy utilizada por los esquiadores.
