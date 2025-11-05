El precio del alquiler en Barcelona ha bajado un 4,9% desde la limitación pero repunta 48,3 euros en tres meses

Los últimos datos sobre contratos de alquiler del segundo trimestre del año en Barcelona y el resto de Catalunya, recién publicados este jueves por la tarde por la Generalitat, son agridulces. Por un lado muestran una bajada acumulada del 4,9% en Barcelona desde el inicio de la limitación de precios (marzo de 2024), según ha destacado la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecolàgica,, Sílvia Paneque. Pero en paralelo, constantan un repunte de precios en la capital catalana del 4,4% en solo tres meses. El alquiler medio firmado en la ciudad fue de 1.135,55 euros, frente a los 1.087,23 del primer trimestre. Es decir, en promedio 48,3 euros más caros, con una subida del 4,4%.

En el municipio, además, los contratos firmados han continuado cayendo, hasta contabizarse 7.411 en dicho periodo, según el último balance del Incasòl, donde se depositan las fianzas. Esa tendencia, pese a la enorme demanda, se basa en la menor oferta del mercado, causada por un gran trasvase de pisos que pasan al arrendamiento de temporada o se ponen en venta por parte de propietarios que no quieren asumir los riesgos de un alquiler tradicional de larga duración con la actual regulación catalana, como ha denunciado reiteradamente el sector inmobiliario.

Subidas del 7,47% en Ciutat Vella

Por distritos, la evolución aún refleja una mayor tendencia al alza. Entre marzo y junio subieron los precios en ocho de los diez distritos, mientras bajaban por debajo del 1% en dos. La punta más alta se ha vivido en Ciutat Vella, con un incremento del precio de los arrendamientos del 7,47%, seguido por Sant Martí, donde aumentaron un 7,33% en tres meses. Incluso el distrito más asequible, Nou Barris se ha encarecido, hasta los 801 euros. En el otro extremo, Sarrià-Sant Gervasi alcanza los 1.566,6 de media en los nuevos contratos..

No obstante, Paneque ha destacado que en el conjunto de los municipios declarados zonas de mercado residencial tensionado la reducción ha sido del 1,9%, mientras que en las localidades fuera de la regulación el precio ha incrementado un 6,6%, según los datos del segundo trimestre de 2025 expuestos por la consellera, informa Efe.

Así lo ha detallado Paneque en el Parlament, en respuesta a una interpelación sobre vivienda de la diputada de la CUP Laure Vega. "Las medidas de contención funcionan. Es verdad que no hay bajadas espectaculares, pero sí que contiene el mercado desbocado que teníamos antes de la regulación", ha defendido la consellera, que para comparar la evolución de los precios en este periodo ha apuntado que la inflación acumulada ha sido del 3,5%.

Paneque también ha explicado que durante el segundo trimestre de 2025 se ha registrado un saldo positivo de 2.285 contratos de alquiler habitual vigentes más en Catalunya y que desde el inicio de la regulación del alquiler, hay un total de 14.124 viviendas más con un contrato de alquiler habitual.

Pese a las quejas del sector, y las distintas interpretaciones que se hace de la evolución de las tipologías de contratos, la responsable de Territori ha defendio que "el mercado de alquiler está activo y funciona con normalidad, a pesar de lo que se decía desde algunos sectores y grupos parlamentarios".

En cuanto a la prohibición de la compra especulativa de vivienda que el Govern está estudiando, y que tanto ERC, Comuns como la CUP le reclaman, Paneque ha tendido la mano para trabajar la propuesta, si los informes jurídicos que ha encargado el ejecutivo avalan la medida.

La consellera ha señalado que esta medida debe ser "de carácter temporal y acotada a las zonas tensionadas", unas características que ya contempla la proposición de ley en esta materia que los Comunes registraron la semana pasada.

30 expedientes abiertos

También ha revelado que tienen en marcha 30 expedientes por incumplimientos de la ley que limita el precio del alquiler, en respuesta a la diputada de Comuns Susanna Segovia, que ha recriminado que tras más de ocho meses desde la aprobación del régimen sancionador el Ejecutivo de Salvador Illa no ha impuesto ninguna multa por saltarse la legislación, a pesar del fraude "constante" en portales inmobiliarios.