El precio del alquiler en Barcelona cae un 4,9% desde la entrada en vigor de la regulación

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha explicado este miércoles que el precio del alquiler ha bajado un 4,9 % en Barcelona desde la entrada en vigor de la regulación, en marzo del 2024

En el conjunto de los municipios declarados zonas de mercado residencial tensionado la reducción ha sido del 1,9%, mientras que en las localidades fuera de la regulación el precio ha incrementado un 6,6%, según los últimos datos del segundo trimestre de 2025 expuestos por la consellera.

Así lo ha detallado Paneque en el Parlament, en respuesta a una interpelación sobre vivienda de la diputada de la CUP Laure Vega. "Las medidas de contención funcionan. Es verdad que no hay bajadas espectaculares, pero sí que contiene el mercado desbocado que teníamos antes de la regulación", ha defendido la consellera, que para comparar la evolución de los precios en este periodo ha apuntado que la inflación acumulada ha sido del 3,5%.

Paneque también ha explicado que durante el segundo trimestre de 2025 se ha registrado un saldo positivo de 2.285 contratos de alquiler habitual vigentes más en Catalunya y que desde el inicio de la regulación del alquiler, hay un total de 14.124 viviendas más con un contrato de alquiler habitual.

Con este dato ha querido rebatir los discursos que alertaban de una caída de la oferta derivada de la regulación: "El mercado de alquiler está activo y funciona con normalidad, a pesar de lo que se decía desde algunos sectores y grupos parlamentarios".

En cuanto a la prohibición de la compra especulativa de vivienda que el Govern está estudiando, y que tanto ERC, Comuns como la CUP le reclaman, Paneque ha tendido la mano para trabajar la propuesta, si los informes jurídicos que ha encargado el ejecutivo avalan la medida.

La consellera ha señalado que esta medida debe ser "de carácter temporal y acotada a las zonas tensionadas", unas características que ya contempla la proposición de ley en esta materia que los Comunes registraron la semana pasada.

30 expedientes abiertos

También ha revelado que tienen en marcha 30 expedientes por incumplimientos de la ley que limita el precio del alquiler, en respuesta a la diputada de Comuns Susanna Segovia, que ha recriminado que tras más de ocho meses desde la aprobación del régimen sancionador el Ejecutivo de Salvador Illa no ha impuesto ninguna multa por saltarse la legislación, a pesar del fraude "constante" en portales inmobiliarios.